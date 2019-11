Zahl der dauerhaft Verschuldeten steigt

Düsseldorf

Geld und Gutscheine zu Weihnachten Düsseldorf (dpa) - Mehr als jeder zweite Verbraucher in Deutschland (56 Prozent) will an Weihnachten Geld oder Gutscheine verschenken und auf dieser Weise der Gefahr entgehen, bei einem Geschenk daneben zu liegen. Vor allem Senioren verschenken gerne Geld (Symbolfoto: dpa) » Weitersagen (dpa) - Mehr als jeder zweite Verbraucher in Deutschland (56 Prozent) will an Weihnachten Geld oder Gutscheine verschenken und auf dieser Weise der Gefahr entgehen, bei einem Geschenk daneben zu liegen. Vor allem Senioren verschenken gerne Geld (Symbolfoto: dpa) » - Mehr

Rastatt

Erfolgreiche Musiknacht Rastatt (fuv) - Abtanzen mit dem Discjockey, Schlager mitsingen oder zum Rock die Faust recken. Bei der Rastatter Musiknacht am Samstagabend war die Bandbreite an Sounds genauso groß wie das Publikum unterschiedlich. Eines verband sie alle: gute Laune und Entdeckermut (Foto: fuv). » Weitersagen (fuv) - Abtanzen mit dem Discjockey, Schlager mitsingen oder zum Rock die Faust recken. Bei der Rastatter Musiknacht am Samstagabend war die Bandbreite an Sounds genauso groß wie das Publikum unterschiedlich. Eines verband sie alle: gute Laune und Entdeckermut (Foto: fuv). » - Mehr

Gaggenau

"Full House" in Gaggenau Gaggenau (stj) - Die Benzstadt zeigte sich am Wochenende einmal mehr von ihrer besten Seite: Die Dreierkombination aus Kunst- und Handwerkermarkt, Basar der Soroptimistinnen und verkaufsoffenem Sonntag lockte zahlreiche Gäste in die Innenstadt und in die Geschäfte (Foto: Vugrin). » Weitersagen (stj) - Die Benzstadt zeigte sich am Wochenende einmal mehr von ihrer besten Seite: Die Dreierkombination aus Kunst- und Handwerkermarkt, Basar der Soroptimistinnen und verkaufsoffenem Sonntag lockte zahlreiche Gäste in die Innenstadt und in die Geschäfte (Foto: Vugrin). » - Mehr

Stuttgart

Gedeon will Gerichtsentscheid Stuttgart (lsw) - Wolfgang Gedeon will den Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg entscheiden lassen, ob er der AfD-Fraktion im Landtag angehören kann. Laut dem Gericht argumentiert Gedeon, dass er seine Mitgliedschaft in der Fraktion nicht wirksam beendet habe (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Wolfgang Gedeon will den Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg entscheiden lassen, ob er der AfD-Fraktion im Landtag angehören kann. Laut dem Gericht argumentiert Gedeon, dass er seine Mitgliedschaft in der Fraktion nicht wirksam beendet habe (Foto: dpa). » - Mehr