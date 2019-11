Ausflug in die Welt der "Disney-Fantasien"

Sie spielen beim Heckenfest in Sinzheim, beim Mutterstagsfest, beim Fest der Generationen, und sie erfreuen Jung und Alt mit ihren Auftritten. Ein besonderes Erlebnis ist immer wieder der Jugendnachmittag, bei dem sie zeigen können, was sie in den vergangenen Monaten gelernt haben. Für das eine oder andere Musikerkind ist es der erste öffentliche Auftritt, den Eltern und Großeltern aufmerksam und mit Stolz verfolgen.

Noch bevor das offizielle Programm auf der Bühne startete, durften die interessierten Kinder verschiedene Blasinstrumente ausprobieren, und so manches Kind bekam Lust, auch einmal auf der Bühne zu stehen und Klarinette oder Trompete zu spielen. Fast 100 Kinder und Jugendliche sind aktuell in Ausbildung beim Musikverein Sinzheim, wie Vorsitzender Ralf Schmidt informierte. Gelehrt werden sie von rund 20 Ausbildern, betreut in der Jugendabteilung vom engagierten Team Carolin Hahn und Tobias Deubel. Die Ausbildung am Instrument beginnt ab neun Jahren, doch bereits in der musikalischen Frühausbildung ab sechs Jahren können die Kinder die ersten Erfahrungen sammeln, auch in der sogenannten Bläserklasse in Kooperation mit der Grundschule Sinzheim.

Eröffnet wurde das kleine Konzert am Nachmittag von der Jugendkapelle, in der zwischenzeitlich über 40 Jugendliche musizieren, einige von ihnen bereits auch im großen Orchester. Seit über 20 Jahren leitet Patrick Pirih als Dirigent die Jugendkapelle, der mit den Jungmusikerinnen und Jungmusikern zum Auftakt ein Medley aus "The Lion King" zu Gehör brachte. Mit bereits sehr viel Gefühl für Tempi und Rhythmus spielten sie "Hakuna Matata", schnell im Dixiesound, sehr ruhig das gefühlvolle "Can you feel the Love tonight".

Voll wurde es auf der Bühne, als sich der aus über 20 Kindern bestehende Sinzheimer Grundschulchor dazugesellte und unter Leitung von Dorothee Ziegler Lieder wie "Arielle" sangen, während sich die Jugendkapelle dezent im Hintergrund hielt. Wie kleine Profis setzten sich die 21 Grundschüler aus der Bläserklasse dazu. Erst seit zwei Jahren haben sie bei Cindy Huck Instrumentalunterricht, spielten aber Lieder wie "Supercalifragilisticexpialigetisch" aus "Mary Poppins" oder "Probier's mal mit Gemütlichkeit" mit viel Begeisterung und Konzentration.

Den letzten Part des Jugendnachmittags übernahm die Jugendkapelle mit Musikstücken und Soloeinlagen aus den Musicals "High School" und "Cars" sowie dem traumhaften Lied "Einsamer Hirte". "Auf uns" spielten alle zusammen den Song von Andreas Bourani und erhielten begeisterten Applaus für ihre Leistung.