Keine Obergrenze bei Feuerwerken

Baden-Baden - Debatten über den Umweltschutz häufen sich schon länger. Gerade zu dieser Jahreszeit auch im Hinblick auf die Benutzung von Feuerwerkskörpern an Silvester. Dies findet auch in Baden-Baden immer wieder neues Diskussionspotenzial.





Gedanken über die Umwelt- und Luftverschmutzung und die damit einhergehende Gesundheitsbelastung macht sich auch ein BT-Leser, der am 3. November auf ein großes Feuerwerk im Zentrum der Kurstadt aufmerksam geworden ist.

"Keine erfreuliche



Überraschung"



Für ihn "keine erfreuliche Überraschung", wie er der BT-Lokalredaktion und in einem Schreiben auch Oberbürgermeisterin Margret Mergen mitteilte. Feuerwerke sind in Baden-Baden auch unter dem Jahr keine Seltenheit. Nicht nur anlässlich des Jahreswechsels werden Feuerwerkskörper in die Luft geschossen, auch an Hochzeiten und Geburtstagen finden diese öfters Verwendung.

Nach dem Feuerwerk am 3. November, das laut Stadtpressestelle beim Brenners Parkhotel stattgefunden hat, fragt der Leser: "Müssen Feuerwerke in Baden-Baden genehmigt werden?" Nachfragen bei der Stadt ergaben, dass ausschließlich zertifizierte Pyrotechniker Feuerwerke, die nicht an Silvester stattfinden, zünden dürfen. Hierbei müsse eine Anmeldung im Fachbereich Ordnung und Sicherheit der Stadt eingehen, welche zunächst geprüft werde.

Im Falle einer Erlaubnis, die zudem kostenfrei erteilt werde, bekomme der Fachmann ein Schreiben mit den gesetzlichen Grundlagen. Diese beinhalten unter anderem die Vorgabe, dass das Feuerwerk bis spätestens 22.30 Uhr beendet sein muss. Bei extremer Trockenheit muss außerdem der Abbrandplatz zunächst gemäht und anschließend bewässert werden. Privatpersonen wird ein Feuerwerk demnach nicht genehmigt.

Eine feste Obergrenze bei der Anzahl an Feuerwerken gebe es in Baden-Baden nicht: "Die Stadt hat das aber im Griff", kommentierte Stadtpressesprecher Roland Seiter. Feuerwerke stellten in der Kurstadt doch noch die Ausnahme im Alltag dar. Außerdem würden nicht rechtmäßig angemeldete beziehungsweise durchgeführte feurige Lichtspiele meist erfolgreich in Zusammenarbeit mit der Polizei geahndet. Der Bußgeldkatalog umfasse hierbei eine enorme Spannweite. Diese reiche bis zu 10 000 Euro. " Das ist immer Ermessenssache", so Seiter. Zu einer Geldstrafe könne es aber immer kommen, wenn das Zündeln mit Böllern durch eine Privatperson nicht an Silvester stattfinde.

Apropos Silvester: "Macht sich die Stadtverwaltung Gedanken darüber, das traditionelle Silvesterfeuerwerk durch Lichtilluminationen im Sinne des Umweltschutzes zu ersetzen?", fragt der Leser außerdem im Schreiben an die BT-Lokalredaktion. Die Option, Feuerwerke der Bürgerinnen und Bürger an Silvester in der Innenstadt zu verbieten, sei zwar intern schon einmal angesprochen worden, werde aber in diesem Jahr noch nicht umgesetzt, führt Seiter aus.

Kommentar