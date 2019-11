Benefizkonzert der Philharmonie wird Herzen der Zuhörer erwärmen

- Wenn die Philharmonie Baden-Baden mit ihrem Chefdirigenten Pavel Baleff am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, wieder aufspielt zum Benefizkonzert "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude", dann erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Konzertbeginn im Weinbrennersaal ist um 16 Uhr.

Es ist schon viele Jahre eine gute Tradition, dass sich die Philharmonie in den Dienst der guten Sache stellt. Ansprechender Kunstgenuss soll die Spendenfreude der Besucher zugunsten in Not geratener Mitmenschen fördern, ein Ansinnen, das bisher in all den Jahren gelungen ist. Karitative Organisationen und soziale Institutionen wählen die entsprechenden Mitbürger aus, denen mit einem finanziellen Obolus eine dringend benötigte Anschaffung oder ein Weihnachtsfest - wenigstens in bescheidenem Rahmen - ermöglicht werden soll.

Musikfreunde aller Stilrichtungen können sich auf das Benefizkonzert freuen, denn Pavel Baleff verspricht ein in vorweihnachtlicher Zeit jedes Herz berührendes Repertoire. Vielleicht noch erheitert von der frö hlichen Atmosphäre bei einem der Glühweinstände auf dem Weihnachtsmarkt, bietet die Ouvertüre zu Johann Strauss Operette "Der Karneval in Rom" dem Konzertbesucher den richtigen Einstieg ins Programm. Bei der Romanze für Cello und Orchester von Richard Strauss kommt auch schon der erste Solist des Abends zur Geltung. Matthias Heinrich am Violoncello setzte sich auf eigenen Wunsch bereits mehrfach musikalisch für einen guten Zweck ein, etwa bei Benefizkonzerten für das Hospiz Kafarnaum. In der Romanze wird er sein Solo sehr feinsinnig präsentieren.

Darauf folgt einer der schönsten Lehár-Walzer mit hohem Bekanntheitsgrad, bevor sich die Philharmonie der italienischen Stilrichtung des Verismo widmet. Deren Opern sind häufig im ländlichen Raum und in einem sozialen Milieu von schlichter Herkunft angesiedelt. Naturbilder werden heraufbeschworen, ebenso wie lyrische, aber auch dramatische Szenen. Im BT-Gespräch nennt Pavel Baleff etwa Puccini oder Mascagni als wichtigste Vertreter, er hat sich jedoch für ein Intermezzo von Spinelli entschieden.

Mit dem nächsten Komponisten wird die Philharmonie Baden-Baden im kommenden Jahr Geschichte schreiben, allerdings nicht allein.

Neue CD



mit der Philharmonie



Friederike Roth, eine der profiliertesten jungen Klarinettistinnen Deutschlands, spielte bereits in ihrer Schulzeit beim Bundesjugendorchester, ist heute in verschiedenen Sinfonie- und Opernorchestern tätig und Leiterin des Berolina Ensembles. Sie hat mit Egon Gabler einen weitgehend vergessenen Komponisten und Klarinettisten des 20. Jahrhunderts wieder ausgegraben und sich die Noten und Rechte für etliche seiner Kompositionen erworben. Unter rund 130 Orchestern in Deutschland, mit denen sie in Kontakt stand, wählte sie die Philharmonie Baden-Baden aus, nachdem sie Pavel Baleff vor zwei Jahren bei einem Schuncke-Konzert persönlich kennen- und offensichtlich auch schätzen gelernt hatte. Gemeinsam wird im Juni 2020 eine Gabler-CD mit den schönsten Kompositionen dieses laut Baleff sehr ehrlichen und bodenständigen Postromantikers als Weltneuheit produziert. Wobei Roth, die sich am 1. Dezember in Gablers Konzertstück für Klarinette solistisch präsentiert, allein schon die intensive Vorarbeit mit der Philharmonie beeindruckte.

Zwei sehr populäre Stücke von Offenbach, der im Auftrag Benazets viel für das Orchester der Kurstadt komponierte, beschließen das Benefizkonzert "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude", das ohne Pause gespielt wird. Durch das Programm führt Arndt Joosten.

Tickets für das Konzert für 27 Euro gibt es im Vorverkauf beim Ticketservice und bei den Tourist-Infos in der Innenstadt und bei der B 500.