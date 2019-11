Schmuckhändler finanziert sein Geschäft mit Betrügerei Von Werner Frasch



Baden-Baden - Insgesamt 44 Geschädigte wurden von einem kurstädtischen Schmuckhändler und Goldschmied innerhalb von vier Jahren um 250 000 Euro geprellt. Wegen Untreue und Betrug wurde er am Montag zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.



Der Ladeninhaber in der Innenstadt hatte Uhren, Schmuck und andere Preziosen zum Kommissionsverkauf für einen Provisionsanteil von fünf, zehn und 15 Prozent angenommen. Die Erlöse wurden allerdings nur ausnahmsweise an die Auftraggeber ausbezahlt - und selbst das nur als geringe Abschlagszahlungen. Viele der Geschädigten waren - so stellte sich im Prozess vor dem Amtsgericht heraus - im Rentenalter und wollten mit dem Schmuckverkauf ihren Lebensunterhalt aufbessern. Geld kam bei ihnen aber fast ausnahmslos keines an. Soweit der Händler die ihm überlassene Ware loswurde , finanzierte er aus den Einnahmen seinen ab 2008 immer schlechter laufenden Geschäftsbetrieb. Begüterte Käufer seien weniger geworden und in der Kurstadt gebe es ein "Überangebot an Schmuckwaren", so der Verteidiger im Prozess. Sein Mandant habe den Überblick über die wirtschaftliche Situation seines Geschäfts verloren. "Er hätte erkennen müssen, dass sich das Geschäft wirtschaftlich nicht trägt", beschrieb der Anwalt die Situation. Ihm blieb nicht verborgen, dass sich der Schmuckhändler "immer mehr reinreitet". Deshalb habe er zur Selbstanzeige geraten. Rechtsanwalt



rät zur Selbstanzeige



Dazu rang sich der Angeklagte schließlich im Jahr 2014 durch. Ein Insolvenzverfahren sei nicht möglich gewesen. Bis zu diesem Schritt des Schmuckhändlers hatte ihn keiner seiner geprellten Kunden angezeigt, obwohl sie wegen der ausbleibenden Zahlungen immer wieder vertröstet worden waren. "Ich bin froh, dass der Prozess jetzt endlich stattfindet und die Sache abgeschlossen werden kann", bekannte der Mann offensichtlich erleichtert. Vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts kam der geständige Angeklagte mit einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren davon. Wegen überlanger Verfahrensdauer - er hatte mehr als drei Jahre auf seinen Prozess warten müssen - gelten fünf Monate als bereits verbüßt. Außerdem muss er während der dreijährigen Bewährungszeit monatlich 100 Euro an eine soziale Einrichtung zahlen. In der von der Vertreterin der Staatsanwältin 45 Minuten lang verlesenen Liste der zum Verkauf überlassenen Wertgegenstände tauchte auf, was im Edelsegment Rang und Namen hat. Verkauft werden sollte im Auftrag nicht nur ein Diamantring für 35 000 Euro, ein "Ohrgehänge" für 39 000 Euro oder ein "Herrenring für den kleinen Finger" für 5 000 Euro. Über den Ladentisch gingen auch ein "Paradiesvogel" aus Meißner Porzellan für etwa 1 000 Euro sowie ein Ledermantel und ein mit Strass besetztes Kleid, das allerdings von der Eigentümerin wieder abgeholt wurde, da es nicht verkauft werden konnte. Selbst eine Swatch-Uhr für 45 Euro, ein Ohrstecker für 30 Euro und ein synthetischer Rubin für 100 Euro sollten zu Geld gemacht werden.

