Leichtathletik-Nachwuchs trainiert i n Sizilien

Grund dafür war die Idee von Emanuele Gibilisco und seiner Frau Fabiola d'Amico, das Trainingslager in ihrer süditalienischen Heimat auszurichten. Ihre beiden Kinder sind schon seit einigen Jahren im Team der Steinbacher Leichtathleten. Sie selbst wohnen in Rastatt, stammen aber aus Canicattini Bagni in Sizilien. Warum also nicht ein Trainingslager dort machen, wo es Ende Oktober noch angenehm warm ist und man anstatt in einer Halle noch im Freien trainieren kann, so ihre Überlegung.

Die Idee fand nicht nur bei Martha Fruchtmann und Michael Schlicksupp, den Trainern der Steinbacher Kaderathleten, schnell Anklang, sondern auch bei den Eltern der Gruppe. Während ihres Heimaturlaubs trafen die Gibiliscos die ersten Vorbereitungen für das Trainingslager, traten in Kontakt mit der Stadtverwaltung und auch mit dem Sportverein in der Nachbarstadt Avola, der gerade das Stadion saniert hatte, und aktivierten zudem Freunde und Bekannte, um für die Unterbringung der Jugendlichen zu sorgen.

So kam es, heißt es in einer Mitteilung des Sportrings, dass in den Herbstferien 17 Mädchen und Jungs im Alter von 13 bis 17 Jahren mit zwei Trainern und einer Mutter als Begleitperson nach Sizilien aufbrachen. Bei der Ankunft hatte der Wettergott es aber nicht gut mit den jungen Athleten gemeint: Eineinhalb Tage schüttete es wie aus Kübeln - und so war an Training nicht zu denken. Im Laufe der Zeit wurde das Wetter aber besser, und während in Deutschland die Temperaturen fielen, stieg die Stimmung der Steinbacher bei blauem Himmel und 26 Grad immer mehr.

Das Training selbst war hart. Wer schon einmal Sprints oder Sprünge am Strand gemacht hat, kann das nachvollziehen, schreibt der SR weiter. Schnell fanden sich im Stadion auch die Trainer der Leichtathleten aus Avola ein, die interessiert zusahen und bald auch ihre Jugendlichen zum gemeinsamen Training mitbrachten. Das Ganze gipfelte schließlich in einem gemeinsamen Sportfest, bei dem es weniger um schnelle Zeiten und große Weiten ging, sondern vielmehr darum, Kontakte zu knüpfen. Eine Einladung zur Stadtführung und in das Heimatmuseum, das anschaulich über die Geschichte des Mandelanbaus informiert, gab es obendrein.

Das Fazit der Gruppe war jedenfalls eindeutig: "Das müssen wir wieder machen", lautete der Tenor bei allen Beteiligten. Eine Einladung der Stadt Avola für die Osterferien liegt schon vor, auch wenn es dort im Stadion teilweise noch an den nötigen Anlagen und Geräten fehlt. Die Reiseplanung für Ostern hat bei den Steinbachern auf jeden Fall bereits begonnen.