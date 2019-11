Ohrringe, Popcorn und Fingernägel

Von Nora Strupp



Baden-Baden - "Münzeinzahlungen nur für Euro-Münzen. Bitte keine Knöpfe, Büroklammern, Schlüssel, Fingernägel einwerfen." - ein Schild mit dieser Aufschrift hängt seit einigen Monaten in der Volksbank-Filiale am Leopoldsplatz. Was für Außenstehende wie ein Witz klingen mag, ist für die dortigen Mitarbeiter jede Woche Realität.



In den Münzeinzahlautomaten landen oftmals die seltsamsten Dinge: Schmuck wie Ringe oder Ohrringe, Sicherheitsnadeln, Reißzwecken, Einkaufswagenchips, Spielzeugperlen, Schrauben, ja sogar Popcorn und Kaugummi. Um das in Zukunft zu vermeiden und den Schaden möglichst gering zu halten, greift die Volksbank nun auf diese außergewöhnliche Methode zurück. "Das mit dem Schild war eine reine Verzweiflungstat, weil immer wieder Kunden zu mir kamen und sich beschwert haben, dass der Münzeinzahlautomat nicht funktioniert", berichtet Uwe Schnurr, Bereichsdirektor Privatkunden bei der Volksbank Baden-Baden Rastatt. "Wir sind e in Dienstleister. Wir bemühen uns also, dass alles läuft, und falls nicht, dann reparieren wir es schnellstmöglich. Man kann allerdings so viel Fürsorge betreiben, wie man will, es passiert trotzdem immer wieder, dass der Einzahlautomat deshalb außer Betrieb ist." Tatsächlich kommt es zu solchen Vorfällen etwa zwei- bis dreimal pro Woche. "Der Super-GAU ist es, wenn es am späten Freitagabend passiert. Dann müssen wir extra zwei Mitarbeiter aus dem Wochenende holen, um das reparieren zu lassen", so Schnurr. "Wenn die mechanischen Probleme dort liegen, wo man gut rankommt, können sich unsere eigenen Mitarbeiter darum kümmern. Dann wird der Automat geöffnet, der Gegenstand entfernt, das Gerät wieder verschlossen und neu gestartet. Dieser Vorgang dauert etwa zehn Minuten. Handelt es sich aber um einen Extremfall, etwa weil sich eine Sicherheitsnadel so verhakt hat, dass der Automat auseinandergebaut werden muss, müssen Techniker der Ratiodata GmbH vorbeikommen. Das ist die Firma, die unsere Automaten betreut", erzählt er. Marcus Gernsbeck, Pressesprecher der Volksbank Baden-Baden Rastatt ergänzt: "Das ist eine hochempfindliche Anlage und deshalb immer ein riesen Aufwand." Und ganz billig ist so eine Reparatur auch nicht. "Muss extra ein Techniker kommen, kostet uns das für deren Arbeitsstunden und Arbeitsweg sowie die Ersatzteile jedes Mal zwischen 150 und 350 Euro", verrät Schnurr. Was ihn besonders ärgert: "Manche Kunden stecken auch Münzen in den Einzahlautomaten, der nur für Geldscheine ausgelegt ist." Immerhin scheint das Schild in der Filiale am Leopoldsplatz Wirkung zu zeigen: "Die Situation hat sich sehr verbessert. Das Schild hat die Leute sensibilisiert. Ihr Verständnis wird größer, wenn der Automat einmal nicht funktioniert. Unsere Mitarbeiter sind seitdem auch schon auf dieses Thema angesprochen worden. Die Kunden sagen dann ,Das wussten wir ja gar nicht, dass die Automaten wegen so etwas außer Betrieb sind.'", erzählt Schnurr. Schnurr macht den Kunden allerdings keinen Vorwurf. "Sie machen das ja nicht mit Absicht. Dass solche Dinge im Münzeinzahlautomaten landen, passiert zum Beispiel, weil die Geldscheine mit einer Büroklammer zusammengeheftet wurden. Da steckt aber keine Bösartigkeit dahinter", ist Schnurr überzeugt. "Die Automaten werden hauptsächlich von Geschäftsleuten genutzt. Und die haben ein ureigenes Interesse daran, dass der Automat funktioniert." Auch Volksbankmitarbeiterin Vera Haag ist sich sicher, dass die kuriosen Gegenstände unabsichtlich eingeworfen werden: "Kinder sammeln ihr Erspartes daheim meistens in einer Spardose. Und dort tun sie dann eben nicht nur Geld rein, sondern alles mögliche." Wenn die Eltern das Ersparte schließlich auf das Konto einzahlen und nicht genau hinschauen, passiere es, dass Sachen aus dem Münzeinzahler geholt werden müssen, die dort nicht hineingehören. Schnurr hat deshalb eine Bitte: "Von unseren Kunden wünschen wir uns, dass sie sachgemäß mit den Automaten umgehen, verstärkt darauf achten, dass keine Fremdkörper hineingeraten und dass sie ihren Behälter mit dem Geld vorher noch einmal gründlich überprüfen, bevor sie die Münzen und Scheine einwerfen."

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Mannheim

"Javagold" im Zeughaus zu sehen Mannheim - Rund 400 Goldobjekte bringen das Mannheimer Museum Zeughaus zum Funkeln. Die Ausstellung "Javagold" zeigt Arbeiten der hinduistischen und buddhistischen Königreiche auf Java. Das Material ist auch Gegenstand intensiver Forschung (Foto: Magliani/rem). » Weitersagen - Rund 400 Goldobjekte bringen das Mannheimer Museum Zeughaus zum Funkeln. Die Ausstellung "Javagold" zeigt Arbeiten der hinduistischen und buddhistischen Königreiche auf Java. Das Material ist auch Gegenstand intensiver Forschung (Foto: Magliani/rem). » - Mehr Baden-Baden / Murgtal

Diebestour im Drogenrausch Baden-Baden/Murgtal (uj) - Es sind 20 Delikte, wegen derer sich ein 31-Jähriger aus dem Murgtal seit Montag vor dem Landgericht Baden-Baden verantworten muss. Raub und Wohnungseinbruchsdiebstahl wirft die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten vor (Foto: dpa). » Weitersagen (uj) - Es sind 20 Delikte, wegen derer sich ein 31-Jähriger aus dem Murgtal seit Montag vor dem Landgericht Baden-Baden verantworten muss. Raub und Wohnungseinbruchsdiebstahl wirft die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten vor (Foto: dpa). » - Mehr