Großkreuze und Ehrennadeln überreicht Baden-Baden (vgk) - Einer Tradition folgte am Dienstag die Narrenzunft Baden-Baden, die neue Fastnachtskampagne mit einer Ordenssoiree, der Vorstellung des Kampagnenmottos und der Ehrung verdienter Mitglieder zu begrüßen.



Eine Reihe von Ehrungen konnte der Präsident Peter Grässel vergeben. Zum Ehrenmitglied wurde Jutta Bauer ernannt. Das Großkreuz mit Brillanten bekamen Dorit und Klaus Schindler überreicht. Grit Buchwald erhielt das Großkreuz. Über den Erhalt jeweils einer Ehrennadel konnten sich Christine und Karl-Heinz Daul sowie Mario Dunger freuen. Eine große Anzahl an Fastnachtern sowie Vertreter befreundeter kurstädtischer und regionaler Karnevalsvereine fanden am Dienstag den Weg in die alte Turnhalle in der Stephanienstraße, um das erste Fastnachtsevent gemeinsam zu feiern. Doch einfach nur feiern, das ist nicht die Sache der Narrenzunft. Vielmehr wird ein wenig die Decke gelüftet, wohin die närrische Reise während der diesjä hrigen Kampagne geht. Themen gibt es in der Kurstadt reichlich, zu denen etwas gesagt werden könne. Wie zum Beispiel zu dem noch nicht lange in Betrieb befindlichen Kreisel am Bertholdplatz: Dort, wenn ein Bus durchfährt, die Fahrgäste Panik erfasst. Eine Steilvorlage für den Präsidenten, der sich mit spitzer Zunge, hintergründigem Humor und scharfsinnigen Schlüssen die Kommunalwahlen, Klimawandel und den Brexit vornahm. Im Anschluss daran erwartete die Narrenschar die Bekanntgabe des Kampagnen- und Ordensmottos. Nicht nur der Elferrat ließ diesbezüglich im Vorfeld die Köpfe rauchen. Auch die Karnevalisten in der Turnhalle waren dieses Mal gefordert, bei der spannenden Suche weiterzuhelfen, was diese ebenfalls mit Bravour erledigten. 100 Jahre musste Tobias Schindler zurückgehen, humorvoll in Reime und Worte gefasst, bis das Motto gefunden war. Nichts schien tauglich, weder die turbulenten 2000er noch die 1970er oder 1950er Jahre. Einigen konnte man sich schließlich auf "Die Goldenen Zwanziger". Der Orden trägt die Handschrift von Simone Schulz. Am 7. Februar lädt die Narrenzunft Baden-Baden zum D'Obend in das Kurhaus ein.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben