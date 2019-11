Vom Karotten-Parcours bis zum Wipp-Gemüse

Ottersweier



Six Pack im Doppelpack Ottersweier (mf) - Sie hat sich mit legendären Auftritten tief in das Gedächtnis der Ottersweierer Kleinkunstszene eingegraben: die A-cappella-Gruppe Six Pack. Jetzt war sie wieder da und das gleich zweifach. Die Nachfrage nach Karten war so groß, dass sie zwei Konzerte gaben (Foto: mf). » Weitersagen (mf) - Sie hat sich mit legendären Auftritten tief in das Gedächtnis der Ottersweierer Kleinkunstszene eingegraben: die A-cappella-Gruppe Six Pack. Jetzt war sie wieder da und das gleich zweifach. Die Nachfrage nach Karten war so groß, dass sie zwei Konzerte gaben (Foto: mf). » - Mehr