Neues Konzept für Brahmshaus in Planung

Kritik an Plänen zum Dorfzentrum Achern (aci) - Anwohner des geplanten Dorfzentrums in Önsbach kritisierten am Montag im Gemeinderat das Projekt. In der Bürgerfragestunde übergaben die Bewohner Oberbürgermeister Klaus Muttach 189 Unterschriften, um ihren Unmut über die Planungen auszudrücken. (Foto: aci)

Bambi für Sängerin Sarah Connor Baden-Baden (red) - Die Sängerin Sarah Connor darf sich über ihren ersten Bambi freuen. Das wurde am Mittwoch mitgeteilt. Connor bekommt den Bambi in der Kategorie Musik National am 21. November im Festspielhaus in Baden-Baden verliehen (Foto: dpa).

Keine Obergrenze bei Feuerwerken Baden-Baden (ams) - Bei der Genehmigung von privaten Feuerwerken in der Kurstadt (Foto: dpa) gibt es keine jährliche Obergrenze. Ein solches Spektakel, das kürzlich viele Anwohner in der Innenstadt überraschte, hat bei BT-Lesern viele Fragen zum Thema aufgeworfen.

Max Raabe im BT-Interview Baden-Baden (red) - "Wenn ich den Frack angezogen habe, bin ich gleich in meiner Rolle", sagt Max Raabe (Foto dpa) im BT-Interview. Er findet die Lieder aus den Zwanzigern haben etwas Zeitloses und ihr Witz zündet noch. Am 16. November gastiert der Sänger im Festspielhaus Baden-Baden.