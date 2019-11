Vorlesestunden begeistern die Schüler Von Alois Huck



Sinzheim - Zahlreiche Geschichten wurden am Freitag den neun Grundschulklassen der Sinzheimer Lothar-von-Kübel-Grundschule von erwachsenen Gästen vorgelesen. Zum zweiten Mal nahm die Grundschule am Vorlesetag teil, der 2004 ins Leben gerufen wurde.



So hatte auch in diesem Jahr Rektorin Sabine Pföhler wieder engagierte "Vorleser" von der guten Sache überzeugen können. Unter ihnen BT-Redakteurin Nina Ernst, aber auch der frischgebackene Landtagsabgeordnete Hans-Peter Behrens (Grüne) und der ehemalige Sportmoderator Volker Kottkamp mit seiner Frau Brigitte, die sich seit Jahren auch im Verein "Leselust" engagieren. Sie hatten wie im Vorjahr Kamishibai, eine japanische Form des Erzähltheaters, mitgebracht. Diesmal war für den Vorlesetag, der immer am dritten Novemberfreitag stattfindet, das Motto "Sport und Bewegung" angesagt. Fast alle Vorleser haben in zwei verschiedenen Klassen die Kinder zum Zuhören angeregt. Manche hatten sich Geschichten aus den bereitliegenden Jugendbüchern ausgesucht, andere hatten geeignete Geschichten mitgebracht. So hatte sich die BT-Redakteurin Nina Ernst als engagierte Handballspielerin zu Beginn ihrer Lesung zuerst für die sportliche Betätigung der Schüler interessiert. Als Jugendleiterin beim Ballspielverein "Phönix" und Spielerin in der 1. Damenmannschaft des Vereins freute sie sich über das sportliche Interesse der Grundschüler. Zum Vorlesen hatte sie die Geschichte "Komm mit ins Land der Fantasie" ausgewählt. Die Gemeinderäte Johannes Hurst, Kurt Rohner (Tiergeschichten) und Anton Jany (Wettlauf zu Mond) begeisterten die Grundschüler ebenso wie die in Uniform vorlesende Polizeihauptmeisterin Melanie Fischer, die als Jugendsachbearbeiterin in Baden-Baden arbeitet. Alle Kinder hätten gespannt und aufmerksam den "Gastvorlesern" zugehört, war das Fazit nach zwei Unterrichtsstunden. Sabine Phöhler stand die Freude über den Erfolg des Vorlesetages ins Gesicht geschrieben, als sie den Gästen dankte und ihnen ankündigte, dass sich auch im kommenden Jahr die Grundschule wieder an der Aktion beteilige. Neben der "Stiftung Lesen" engagieren sich zahlreiche Organisationen und Unternehmen für den Vorlesetag. Nahezu 670 000 Personen stellten sich in diesem Jahr bundesweit für den Vorlesetag zur Verfügung, der auch Kindergärten, Bibliotheken, Museen oder Seniorenheimen durchgeführt wurde. Dabei ging es darum, das Lesen in den Blickpunkt zu stellen. So wurde festgestellt, dass Kinder, denen mehrmals in der Woche vorgelesen wird, mehr Spaß am Selberlesen haben, was letztlich auch das Ziel der Aktion sein soll.

