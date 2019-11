Zum Fest der Liebe im Einsatz für die Nächsten

Und das seit 61 Jahren jäh rlich zum Fest der Liebe! Da sich der Verein aus Mitarbeitern des Badischen Tagblatts zusammensetzt, möchten wir an dieser Stelle - wie es sich für einen Zeitungsverlag gehört - die relevanten "W-Fragen" zur Aktion für Sie beantworten. Und Ihnen damit natürlich Lust darauf machen, sich vor Ort für die Mitbürger einzusetzen.

Zur vollständigen Beantwortung der Frage nach dem "Wer?" bliebe nun nur noch zu sagen, dass Mitverlegerin Xenia Richters den Verein als Vorsitzende leitet. In diesem Jahr hat sie dieses Amt von ihrer Mutter Yvonne Hambruch-Piesker übernommen und führt somit die schöne Familientradition fort. Die "Was?" genau bedeutet?

Die Mitglieder des Vereins leiern Aktionen und Veranstaltungen an, durch die Spenden gesammelt werden. Diese Spenden fließen dann in einen großen Topf und werden an ausgewählte Baden-Badener (somit wäre das "Wo?" auch beantwortet) verteilt. Ziel ist es seit Anfang an, also jährlich seit 1958, Menschen, die Hilfe nötiger haben als andere, ein wenig Weihnachtsfreude bringen zu können. Bereits zur schönen Tradition ist es geworden, dass auch der Verlag selbst seinen Teil - nicht nur durch die Arbeitskraft der Mitarbeiter, sondern auch finanziell - beiträgt. So freute sich Simone Zink vom Verein "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" dieser Tage über den Spendenscheck in Höhe von 2 500 Euro, den ihr Xenia Richters übergeben konnte.

Aber "Wie?" findet der Verein denn die hilfsbedürftigen Menschen? Dafür ist die Unterstützung verschiedener Institutionen im Stadtkreis nötig, denn die jeweiligen Mitarbeiter wissen aus ihrer täglichen praktischen Arbeit, wo das gesammelte Geld am besten aufgehoben ist und benötigt wird. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO), der Soziale Dienst der Caritas, das Stadtteilzentrum Briegelacker, das Wohnungslosenheim der Caritas, die Diakonie, das Kinder- und Jugendheim in Lichtental, die Lebenshilfe, Moppäd (Mobile Pädagogische Dienste) und der Sozialdienst katholischer Frauen wählen die Spendenempfänger jedes Jahr aus. 2018 konnten mit den gesammelten rund 154 000 Euro insgesamt 745 Haushalte, das waren Einzelpersonen, ganze Familien, Obdachlose, Alleinerziehende, unterstützt werden. Ziel ist es auch in diesem Jahr wieder an die von den Verbänden und Hilfsorganisationen ausgewählten Menschen folgende Beträge ausgeben zu können: pro Haushalt ein Sockelbetrag von 60 Euro, plus je 80 Euro pro im Haushalt lebende Person.

Und dabei kommen Sie, liebe Leser, ins Spiel. Oder besser gesagt, es sind schon einige von Ihnen ins Spiel gekommen. Denn der Verkauf der Fischsuppe Mitte Oktober in der Markthalle der Wagener-Galerie hat den Veranstaltungsreigen eingeläutet, der die Taschen des Vereins mit Spendengeldern füllen soll. Dabei wurde schon der erste Rekord gebrochen. Sagenhafte 11 003,71 Euro wurden eingenommen! Und es soll noch viel mehr werden. Möglichkeiten, zu spenden gibt es viele. Folgende Programmpunkte stehen an, deren Erlöse vollumfänglich für die Aktion gedacht sind: Elvis-Interpret Andy King lässt am 22. November im "Amadeus" seine Hüften kreisen, am 1. Dezember spielt die Baden-Badener Philharmonie zum Benefizkonzert im Weinbrennersaal auf, für das Konzert des Tenors Daniel Behle am 6. Dezember im Festspielhaus gibt es demnächst vergünstigte Karten zu kaufen, die Handballer der SG Steinbach/Kappelwindeck stellen beim Heimspieltag am 7. Dezember eine Nikolaus-Socken-Aktion und Sportartikelversteigerung auf die Beine, das Kammerorchester der Stiftskirche lädt mit dem Vocalensemble Lucida Vallis unter der Leitung von Uwe Serr am 15. Dezember zu Hörgenuss ein, das Museum Frieder Burda engagiert sich wieder, diesmal mit einem besonderen künstlerischen Bezug zur Heimatstadt der Aktion, Baden-Baden, und erfahrungsgemäß ergeben sich in der Weihnachtszeit auch noch spontan Aktionen. Bereits seit August tätowiert außerdem Damian Swiderski für den guten Zweck in seinem Studio (www.tattoostudio-seelenheil.de), und bei der Bäckerei Austen, in der Geroldsauer Mühle, in der Buchhandlung Straß, bei Gita Snyders und in der Baden-Badener BT-Geschäftsstelle warten Spendenboxen darauf, befüllt zu werden. Und natürlich kann man auch einfach so spenden, ohne vor die Tür zu müssen: Ganz bequem per Überweisung (siehe rechts).

Viele, viele Sachen. Aber "Warum?" Eigentlich. Am besten lässt sich diese Frage doch mit den Worten der Beschenkten beantworten. In der nächsten Zeit (und auch schon heute, siehe extra Text auf dieser Seite) veröffentlicht das BT immer wieder Geschichten über Menschen, die sich schon über die kleine Finanzspritze zu Weihnachten freuen konnten - und denen damit wirklich etwas Gutes getan wurde. Ein Beispiel: Mit einem selbstgemalten Bild sagt die elfjährige Melina "Danke". Danke für neue Schlittschuhe, die sie durch die Spende der BT-Aktion geschenkt bekommen hat und mit denen sie spaßige Momente auf der eisigen Bahn verbringen konnte.