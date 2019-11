Neubau teurer und langwieriger

Gernsbach

"Kein zweiter Mummelsee" Gernsbach (vgk) - Einstimmig billigte der Ortschaftsrat von Reichental den Masterplan für den Kaltenbronn. Das Gremium will aber keinen unkontrollierten Rummel in dem sensiblen Höhengebiet - und erhofft sich positive Effekte für das Dorf entlang der Zufahrtsstraße (Foto: Pit Buchter/av).

Baden-Baden

Kreisverband des DRK zieht Bilanz Baden-Baden (up) - "Die letzten drei Jahre waren keine guten Jahre, aber der Kreisverband ist kerngesund, und wir haben genügend Projekte für die Zukunft!" Die Bilanz von Matthias Protzen bei der DRK-Mitgliederversammlung stimmte die Zuhörer am Ende doch positiv (Foto: up).

Gaggenau

"Überhöhte Auflagen" Gaggenau - Die Heimstätten-Genossenschaft blickt zuversichtlich in die Zukunft. Vorstand und Aufsichtsrat kritisieren allerdings deutlich die aus ihrer Sicht überzogenen Auflagen und Erschwernisse beim Bau von Wohnungen. Sie fordern weniger Bürokratie (Foto: Senger).