Brechend volle Busse kritisiert

- Die Jugend der Kurstadt ist an Politik sichtlich interessiert. Nach nur 25 Teilnehmern im Jahr 2017 waren es diesmal rund 90, die bei der Jugendkonferenz unter dem Motto "Du bist dran! Deine Meinung ist wichtig" aktuelle Themen diskutierten.Der Einladung des Jugendforums Baden-Baden unter Begleitung des hiesigen Kinder- und Jugendbüros an die regionalen Schulen waren allein 62 Schüler der Robert-Schuman-Schule gefolgt, auch die Theodor-Heuss-Schule war stark vertreten. Aus einer Vorab-Befragung seitens des Jugendforums hatten sich unter den daran beteiligten rund 400 Jugendlichen fünf Themen herauskristallisiert, die in einzelnen Workshops bearbeitet und in den Projektgruppen vertieft wurden. Bei der anschließenden Podiumsdiskussion mit Vertretern der Stadtspitze und des Gemeinderats freute sich Oberbürgermeisterin Margret Mergen über die hohe Teilnehmerzahl, die reges Interesse an einer kinder- und jugendfreundlichen Stadt zeige. Gleichzeitig warb sie um Verständnis, dass sicher nicht alle Anregungen umgesetzt werden könnten.

Ein großes Thema war der öffentliche Personennahverkehr (ÖNPV). Hier wurden deutlich mehr Busse in die kleineren Ortsteile ebenso angeregt wie in den Abendstunden sowie morgens eine Aufstockung der Fahrzeuge vom Bahnhof in die Stadtmitte bis hin zur Ausweisung reiner Schülerbusse, da immer wieder Schüler wegen brechend voller Busse einfach stehengelassen würden - was Schulleiterin Reinhilde Kailbach-Siegle bestätigte. Unter 18-Jährige sollten zudem Jugendrabatt bekommen.

Eine bessere Organisation der vielen Baustellen in der Stadt wurde angemahnt, eine Obergrenze für den Stundenbetrag der Nachhilfe gefordert sowie ein Schülerrabatt in den Vereinen. Die Realisierung einer Website mit allen künftigen Veranstaltungen für Jugendliche wurde noch am selben Tag auf den Weg gebracht und Unterstützung durch das Kinder- und Jugendbüro zugesagt. Im öffentlichen Raum wünschten sich die Jugendlichen ein Picknick oder Federballspiel auf dem "heiligen Rasen" der Lichtentaler Allee. Sie sahen zudem einen Bedarf für mehr Abfallkörbe, eine bessere Straßenbeleuchtung wie beispielsweise in der Allee und rund um den Bahnhof sowie für mehr öffentliche Toiletten. Zudem erhoffen sie sich mehr Hütten mit Feuerstellen zum Grillen und mehr Sportmöglichkeiten wie Skate-Plätze oder Downhill-Strecken, die Spaß machen (hier wies Markus Brunsing vom Fachbereich Park und Garten auf die Umgestaltung des Wörthböschels hin) sowie einen Schülerrabatt beim Essen und Trinken.

Beim Thema Klima mochte man das Ansinnen der Jugend, mehr für Demos zu werben, so nicht stehen lassen. Andreas Büchler forderte hier zur Eigeninitiative auf. Bestehende Grünflächen sollten nach Wunsch der Jugendlichen nicht bebaut, mehr Flohmärkte gegen die Wegwerfmentalität in zentraler Lage angeboten und öfter in der Schule über den Klimawandel diskutiert werden. OB Mergen regte an, hier selbst aktiv zu werden, mal das Fahrrad statt Elterntaxi für den Schulweg sowie wiederverwertbare Behältnisse zu nutzen. Thomas Gönner sprach ein fehlendes Klimakonzept der Stadt an und monierte, dass lediglich 100 000 Euro im Haushalt für den Klimaschutz eingestellt seien.

Zu neuen Jugendsprechern wurden Adrian Vidackovic, Desirée Cavelli und Alexander Schneider gewählt, ihre Vertreter sind Polina Druzkivina, Matvey El und Paul Kuhs.