Junge Talente spielen, tanzen und singen

Baden-Baden

Baden-Baden

Brenners-Koch strebt Medaille an Baden-Baden (co) - Jakob Albermann trainiert seit Monaten für die Olympiade der Köche, die im Februar in Stuttgart stattfindet. Der 23-jährige Nachwuchskoch ist Chef de Partie im Brenners Parkhotel und Teil der deutschen Jugend-Nationalmannschaft der Köche (Foto: Hecker-Stock).

Bühl

Bühl

Lugauer: "Stolz, nicht deprimiert" Bühl (ket) - Nach sechs Niederlagen in sieben Wettkämpfen sind die Turner des TV Bühl nach einer Saison wieder aus der 2. Liga Süd abgestiegen. Im BT-Interview erklärt Teammanager Jan Lugauer (Foto: toto) warum dennoch nicht der geringste Anlass für Enttäuschung besteht.

Rastatt

Rastatt

Orientierung auf Immobilienmarkt Rastatt (sb) - Die Themen Bauen und Wohnen liegen nach wie vor im Trend. Das zeigte sich in der Badner Halle, wo die Messe "Mein Zuhause! Rastatt 2019" eine erfolgreiche Premiere feierte. Rund 40 Aussteller präsentierten ihre Auswahl an Produkten und Dienstleistungen (Foto: sb).