Kecke Kombination der Stücke

- Manche Jubiläen kann man gar nicht oft genug feiern: Die "Korrespondenzen", gegründet vom Baden-Badener Komponisten Jeannot Heinen und seiner Frau Dora Entcheva-Heinen, fördern seit 30 Jahren die Aufführung zeitgenössischer Musik. Auch bei der zweiten Matinee im Rahmen dieses Jubiläums konnte das Publikum im vollen Ratssaal eng mit Baden-Baden verbundene Musik des 19. und 20. Jahrhunderts genießen.

So einfach, unprätentiös und schnörkellos kann es aussehen, wenn sich erfahrene Routiniers, allesamt ausgewiesene Meister ihres Faches, zusammensetzen, um Kammermusik zu machen. Für die Zuhörer war dieses intensive und perfekt abgestimmte Zusammenspiel ein großer Genuss. Tosender Applaus belohnte die Künstler für ihre Hingabe an die Werke der Romantik, die mit zwei zeitgenössischen Stücken korrespondierten.

Da wirkte der von Sontraud Speidel perfekt gespielte berühmte "Minutenwalzer" von Chopin wie ein ironisches Zitat der bürgerlichen Klavierkultur, die Jeannot Heinen mit seiner Komposition "Aspekte über den Minutenwalzer" seinerseits zwar zitiert, aber durch Verfremdungseffekte und abrupte Unterbrechungen das laufende Uhrwerk - für Chopin wohl ein kleiner Hund, der seinen Schwanz jagt - dissonant zum Absturz bringt. Die Keckheit der Kombination beider Stücke entlockte auch der fast stoisch wirkenden Pianistin ein Lächeln.

Zuvor schon hatte sie mit einer Meisterschülerin, die sich intensiv mit Clara Schumann beschäftigt, den Marsch in Es-Dur für vier Hände der Komponistin fröhlich und leicht zu Gehör gebracht. Makellos ebenfalls begleitete sie kongenial Dora Entcheva-Heinen auf der Violine bei Brahms' Sonate in G-Dur. Der romantische Ausdruck in der widersprüchlichen Verbindung von heiterer Stimmung und tiefer Melancholie ergriff durch das innige Spiel der beiden Musikerinnen auch die Zuhörer, die sich sogar zwischen den Sätzen zu einem spontanen Applaus hinreißen ließen.

Danach folgte ein faszinierendes Stück als Uraufführung der Komponistin Violeta Dinescu, die wieder mit treffenden Worten die Matinee eröffnet hatte, über ein "hartes Herz" - ein "Jeu Cristal pour piano". Wilde ungeordnet wirkende tiefe Klänge kontrastieren mit harten, hellen, eben kristallen wirkenden Tönen, grelle Akkorde treffen auf ein Grummeln im Untergrund. Ein "beständiges Crescendo und Accelerando" hatte Dinescu dem Publikum versprochen.

Mit Robert Schumanns Trio Nr. 1 in d-Moll sollte auch der Höhepunkt der Matinee an deren Schluss kommen. Makellos und in tiefer Kommunikation miteinander interpretierten Sontraud Speidel, Dora Entcheva-Heinen und Martin Ostertag das schillernde und komplexe Werk, das der Künstler wohl seiner Frau Clara zum Geburtstag geschenkt hat. Noch schwelgend im romantischen Rausch des Trios gingen die Zuhörer beschwingt in den sonst doch recht trüben Novembersonntag.