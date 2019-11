Letztes Wort hat das Denkmalamt Von Franz Vollmer



Baden-Baden - Die Sanierungs-Operation kann beginnen. Und laut Björn Käckell, Leiter Gebäudemanagement, wird es eine "OP am offenen Herzen": Nach dem Bauausschuss hat auch der Hauptausschuss in Sachen Stourdza-Kapelle die von der Stadtverwaltung anvisierte überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 395 000 Euro bewilligt. Die Gesamtkosten werden mit 430 000 Euro veranschlagt. 35 000 Euro waren bereits im Haushalt 2019 veranschlagt. - Die Sanierungs-Operation kann beginnen. Und laut Björn Käckell, Leiter Gebäudemanagement, wird es eine "OP am offenen Herzen": Nach dem Bauausschuss hat auch der Hauptausschuss in Sachen Stourdza-Kapelle die von der Stadtverwaltung anvisierte überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 395 000 Euro bewilligt. Die Gesamtkosten werden mit 430 000 Euro veranschlagt. 35 000 Euro waren bereits im Haushalt 2019 veranschlagt. "Bei dieser Arbeit gibt es keine Standardlösungen", gab Käckell bereits im Bauausschuss zu verstehen mit Blick auf die kostenintensiven Maßnahmen. Dank unvorhergesehener Wasserschäden müssen komplette Dachbereiche inklusive der Holzkonstruktion erneuert werden (wir berichteten). Hierbei sind neben denkmalrelevanter Detailarbeit auch aufwändige Gerüstbauten inklusive statisch komplizierter Wetterschutzdächer vonnöten, um die sensible historische Substanz im Innenbereich zu schützen. Sie machen mit 140 000 Euro den Löwenanteil aus. So braucht etwa die komplett zu sanierende Kuppel ("Laterne") ein Gerüst, das im Kircheninnern statisch abgefangen werden muss und im Oberbereich via Querstreben durch Fenster nach außen geführt wird. Nicht weniger komplex verhält es sich mit der Sanierung der historischen Metallfenster. Große Unbekannte bei der Kostenplanung ist zudem noch die verbindliche Ursprungsfarbe der Dacheindeckung, zumindest der schrägliegenden, sichtbaren Teile. Das Landesdenkmalamt, mit dem alle Einzelmaßnahmen abzustimmen sind, will laut Pressesprecher Roland Seiter spätestens Mitte Dezember hierüber entscheiden. Ursprünglich war von einem verwittertem Kupfer ähnlichen Grünton auszugehen. "Das Ganze wurde befundet, das heißt, man hat alles bis zur untersten Farbschicht abgetragen", so Käckell. Im Raum steht allerdings, wie eine von ihm erstandene Farbfotografie auf einer Postkarte aus der Zeit zwischen 1910 bis 1930 belegt, ein Blattgold-Überzug. Was eine Zusatzbelastung von 40 000 bis 50 000 Euro bedeuten würde. Eine Finanzierung über städtische Mittel sei hier nicht darstellbar, weshalb man dann ein Fundraising in Erwägung zöge. Wieder in neuem Glanz erstrahlen soll das "Juwel der Stadt" (Bürgermeister Alexander Uhlig) im Frühjahr 2020. Die Höhe der beantragten Denkmalförderung ist offen, sie dürfte zwischen 100 000 und 150 000 Euro liegen.

