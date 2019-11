Perspektive für evangelisches Pflegeheim

Vertreter der Kirchengemeinde und des PGW informierten gestern darüber. Die Übertragung der Pflegeheime und der Sozialstation an das PGW war bereits im vergangenen Jahr geplant gewesen. Damals hatte der neue Träger einen Neubau des Pflegeheims in Steinbach vorgehabt. Mit Stadtverwaltung und Gestaltungsbeirat sei man sich bereits einig gewesen, sagte gestern PGW-Vorstand Eberhard Roth. Gebremst wurde das Vorhaben dann aber im Sommer, weil das für den Neubau vorgesehene Areal im Städtl überraschend an einen Architekten aus Achern und das SWB Wohnstift in Bühl verkauft wurde, die dort eine neue Pflegeeinrichtung errichten und betreiben wollen.

"Wir haben uns kurz geschüttelt", räumt Roth ein, dass dieser Schritt den Plänen einen Dämpfer verpasst hat. "Dann haben wir uns die vorhandene Gebäudesubstanz angeschaut und festgestellt, dass dort was geht." In den kommenden Jahren will das PGW in Steinbach einen siebenstelligen Betrag investieren, um den Umbau des Pflegeheims im laufenden Betrieb hinzubekommen. Aus 90 Pflegeplätzen, ein Großteil in Doppelzimmern, sollen bis Frühjahr 2022 etwa 50 bis 60 Pflegeplätze in großzügigen Einzelzimmern werden - auf fünf oder sechs Wohngruppen aufgeteilt. "Ein kleines, feines Haus", so PGW-Verwaltungsratsvorsitzender Christoph Jopen, das zusammen mit dem Haus Elia, in dem es etwa 100 Plätze gibt, problemlos wirtschaftlich zu betreiben sei.

Für die meisten der 200 Mitarbeiter der evangelischen Pflegeheime und der Diakoniestation wird sich durch die Übernahme wenig ändern, wie Kirchengemeinderatsvorsitzender Ekke-Heiko Steinberg und Dekan Thomas Jammerthal betonen. Die Arbeitsverträge würden mit allen Rechten und Pflichten übernommen. Wie der alte Träger zahle auch der neue Gehälter auf Basis des Tarifvertrags im öffentlichen Dienst (TVöD). Nur im Verwaltungsbereich werde es Kooperationen geben, was dazu führe, dass einige Mitarbeiter künftig in der PGW-Zentrale in Offenburg tätig seien. Ob die Heime in Steinbach und in der Weststadt künftig auch eine gemeinsame Leitung hätten, stehe noch nicht fest, sagt Roth.

Küche in Steinbach wird geschlossen



Synergien gebe es aber bei der Ausbildung. Das PGW betreibt zusammen mit dem Landkreis Ortenau das Ökumenische Institut für Pflegeberufe. Fest steht auch, dass im Zuge der Übernahme die Küche im Pflegeheim Steinbach geschlossen wird. Alle Einrichtungen werden künftig kulinarisch von Offenburg aus betreut. Für die kurstädtische Diakoniestation hegt das PGW Expansionspläne. Man arbeite dort räumlich sehr beengt, so Roth. Das könnte sich in den kommenden Jahren ändern.

Das PGW ist ein eingetragener Verein, der vor 65 Jahren aus der Kirchengemeinde Offenburg entstanden ist. Er betreibt bereits drei Pflegeeinrichtungen und eine geriatrische Reha-Klinik, mehr als 300 betreute Seniorenwohnungen, eine Diakoniestation und zwei Tagespflegeeinrichtungen in Offenburg. "Wir wollen uns auf dem Pflegemarkt weiterentwickeln", beschreibt Roth die Stoßrichtung des PGW.