Normenkontrollverfahren im Blick

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung klärten Vertreter der Bürgerinitiative (BI) Oosscheuern über den derzeitigen Stand der Dinge auf. Dabei wurde schnell deutlich, dass nach Ansicht der BI bei dem Projekt einiges im Argen liegt. In den vergangenen 30 Jahren entwickelte sich das im Flächennutzungsplan als Mischgebiet ausgewiesene Gelände zu einem überwiegend als Wohngegend genutzten Areal mit rund 1 000 Anliegern. Als im Februar 2018 Wolfgang Grenke zusammen mit Investor Martin Dietrich Pläne für ein Bauprojekt mit vier Blocks von fünf bis sieben Stockwerken vorlegte, waren innerhalb kürzester Zeit 522 Unterschriften gegen diese Hochhausbebauung eingegangen. Mittlerweile steht der einst als "Ankerinvestor" und "Ankermieter" genannte Grenke nicht mehr als Mieter zur Verfügung, wie Bürgermeister Alexander Uhlig laut den Bürgerinitiativenvertretern in der Bauausschuss-Sitzung im Oktober offenbart habe. Dietrich wiederum sei lediglich Eigentümer eines Drittels der geplanten Bebauungsfläche. Da die Firma Farben Frank derzeit kräftig in den Umbau investiert, sei hier sicher nicht geplant, den Standort mittelfristig aufzugeben, so die Bürgerinitiative.

Es gebe laut Gerold Lohmüller, Joachim Velten und Helmut Pusch von der Bürgerinitiative gar keinen Interessenten mehr für ein Gewerbegebiet. Dringend benötigte rare Wohnbauflächen gingen verloren, auf denen alters- und behindertengerechtes, modernes Bauen zentrumsnah möglich wäre. Laut der von der Stadt im März 2018 mit der Erarbeitung eines Gewerbeflächenkonzepts beauftragten CIMA Beratung + Management GmbH ergeben sich keine positiven Standortmerkmale für ein Dienstleistungszentrum Aumatt: Weder gebe es eine schnelle Verkehrsanbindung zu Bahn, Flugplatz oder Autobahn noch Erweiterungspotenzial. Warum wird das Ergebnis ebenso ignoriert wie der Wille der Bevölkerung in den angrenzenden Gebieten, die zu 95 Prozent gegen ein Gewerbegebiet an diesem Standort ist, fragt sich die Bürgerinitiative. Sie spricht von einer "Gefälligkeitsplanung" gegenüber den beiden Investoren und hat Grenke im Verdacht, als passionierter Schachspieler bereits etliche Züge weiter zu sein. Ist das Ganze nur eine wohldosierte Farce? Wird das Aumattgelände womöglich nur als Vehikel von ihm benutzt und Dietrich als Strohmann vorgeschoben, um leichter an das Gelände in der Hüfenau für seine Erweiterungsabsichten zu kommen? Dies fragen sich die Vertreter der Bürgerinitiative.

Die Kapazität des Zubringers sei jetzt schon völlig ausgereizt, für ein Projekt dieser Größenordnung fehle die erforderliche Infrastruktur in Oosscheuern. Die Parkplatzsituation sei völlig ungeklärt, zudem stelle die geplante Hochhausbebauung eine massive Barriere für den Luftaustausch im Oostal dar, moniert die Bürgerinitiative. Diese sähe sich bei Zustimmung der Stadt laut ihrem Vertreter in rechtlichen Fragen, Rudolf Schmitt, zur Einleitung eines Normenkontrollverfahrens gezwungen, um die Experten des Regierungspräsidiums Karlsruhe einzubinden. Etwas süffisant erinnerte die Bürgerinitiative sowohl die Grünen als auch die CDU an ihre Versprechen vor der Wahl, als sich beide Parteien schriftlich für den Erhalt eines Mischgebietes in Oosscheuern ausgesprochen hätten.