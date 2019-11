Parkgebühren in Oos: Gemeinderat außen vor

- Die Stadtverwaltung will den Gemeinderat nicht über eine Abschaffung der neu eingeführten Parkgebühren auf den Park-and-Ride-Plätzen beim Bahnhof (Oos-Süd und Oos-West) entscheiden lassen. Dies geht aus einer rechtlichen Beurteilung hervor, die die Verwaltung aufgrund eines Antrags der SPD vorgenommen hat.

Die Sozialdemokraten hatten gefordert, dass sich der Gemeinderat mit der Park-and-Ride-Situation in Baden-Baden befassen solle, wobei es vor allem um eine Beteiligung an der von der Parkgaragengesellschaft (PGG) getroffenen Entscheidung gehen soll, das Parken in Oos-West und Oos-Süd kostenpflichtig zu machen (wir berichteten).

Das Thema Park and Ride wurde jetzt zwar auf die Tagesordnung des Gemeinderats am kommenden Montag, 25. November gesetzt, doch in der Sitzungsvorlage macht die Verwaltung klar, dass sich das Gremium allgemein damit befassen dürfe, eine Aufhebung oder Änderung der von der Parkgaragengesellschaft beschlossenen Parktarife für Oos-West und Oos-Süd durch den Gemeinderat sei aber aufgrund fehlender Zuständigkeit nicht zulässig.

In der ausführlichen rechtlichen Begründung heißt es unter anderem, dass das von der PGG bewirtschaftete Gelände in Oos-West und Oos-Süd keine öffentliche Fläche im Sinne der Straßenverkehrsordnung darstelle und daher die Tarifbestimmung nur beim Aufsichtsrat der Parkgaragengesellschaft liege. Der Gemeinderat könne in dieser Angelegenheit auch nicht einfach die Entscheidung an sich ziehen, dies sehe der Gesellschaftsvertrag der PGG nicht vor, heißt es.