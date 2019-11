Doch noch im Amt bis zum Weihnachtsessen

Einen Antrag, aus dem Gemeinderat ausscheiden zu dürfen, hat sie gestellt. Vollzogen wird der Schritt aber erst im Dezember.

Hintergrund



Darauf habe sich der Ältestenrat verständigt, sagt Stadt-Pressesprecher Roland Seiter. Böhlen sei schließlich eine verdienstvolle Stadträtin, in der letzten Sitzung des Jahres würden traditionell langjährige Ratsmitglieder geehrt. "Außerdem ist da ja auch das alljährliche Weihnachtsessen nach der Dezembersitzung." Das habe man Böhlen nicht vorenthalten wollen. Das sei der würdige Rahmen für eine solche Verabschiedung, hieß es auch von einem Mitglied des Ältestenrates.

Von wem die Initiative dazu ausgegangen ist, dazu wollte Seiter mit Verweis auf die nichtöffentliche Sitzung nichts sagen. Wie auch immer: Widerspruch hat es offenbar nicht gegeben - auch nicht von der CDU. Man sei zwar verwundert gewesen über das Vorgehen der Verwaltung, hieß es von einem Fraktionsmitglied auf BT-Nachfrage. Aber man habe es akzeptiert. Überhaupt sei das ja eigentlich auch ein Thema für die Landtagsfraktion der CDU. Doch von dort sei verwunderlicherweise auch nichts zu hören.

Diese Ruhe ist auf den ersten Blick tatsächlich so nicht zu erwarten gewesen. Schließlich waren im Frühsommer kurz nach der Kommunalwahl die Wogen zwischen den Koalitionspartnern in Stuttgart kurzzeitig hochgegangen. Die Grüne Böhlen sollte zur Bürgerbeauftragten des Landes gewählt werden. Sie wollte dieses Amt antreten, ihr Mandat im Gemeinderat, das sie kurz davor bei der Kommunalwahl als Stimmenkönigin errungen hatte, aber nicht abgeben.

Böhlen: Initiative



kam nicht von mir



Das stieß den CDU-Fraktionen im Landtag und im Gemeinderat sauer auf. Sie sahen einen Interessenkonflikt. Folgerichtig rasselte Böhlen im ersten Wahlgang im Landtag durch und bekam nicht genügend Stimmen, um das Amt der Bürgerbeauftragten antreten zu können. Erst nach einer Denkpause im Sommer kam dann die Kehrtwende: Böhlen gab bekannt, sie werde das Ratsmandat abgeben, sobald sie zur Bürgerbeauftragten gewählt würde. Im zweiten Wahlgang wurde sie denn auch mit breiter Mehrheit in ihr neues Amt gehievt - am 1. November trat sie es an.

Kommenden Montag trifft sich der Gemeinderat zu seiner ersten Sitzung nach dieser Entscheidung. Das Gremium muss immer darüber abstimmen, sobald ein Ratsmitglied sein Ausscheiden beantragt - in der Regel ist das eine Formsache. Im Fall von Böhlen wird das Votum jedoch mit einer gewissen Spannung erwartet. Mehrere Ratsfraktionen haben sich nämlich ausdrücklich gegen das Ausscheiden der Grünen ausgesprochen und angekündigt, mit "Nein" zu stimmen, weil sie mit dem Vorgehen der CDU in dieser Frage nicht einverstanden waren.

Doch zum Abstimmungs-Showdown wird es, wenn überhaupt, erst im Dezember kommen. Bei der Sitzung in der Woche vor Heiligabend steht das Thema auf der Tagesordnung. Das bestätigte auch Böhlen auf Nachfrage. Zur Begründung hält sich die langjährige Grünen-Fraktionschefin zurück. "Von mir ist diese Initiative nicht ausgegangen", sagt sie. "Ich habe den Antrag gestellt wie vereinbart." Die OB habe die städtische Planung im Ältestenrat bekannt gegeben. Weshalb der Abschied nicht am kommenden Montag stattfinde, das wisse sie nicht.

Nach Informationen des BT geht es bei alledem aber weniger um das Weihnachtsessen, sondern in erster Linie darum, dass die 52-Jährige ein letztes Mal die Haushaltsrede für ihre Fraktion halten soll. Nach dem Tod des langjährigen Stadtrats Günter Seifermann im Sommer haben die Grünen in dieser wichtigen Phase der politischen Arbeit nicht auch noch auf Beate Böhlen verzichten wollen, so ist zu hören. Sie seien auf die OB zugegangen mit der Bitte, Böhlen erst im Dezember zu verabschieden, just in der gleichen Sitzung, in der auch der Doppelhaushalt für 2020 und 2021 grünes Licht bekommen soll.

Freilich: Ob die langjährige Grünen-Faktionschefin die Haushaltsrede halten darf, steht deshalb noch lange nicht fest. Die Verabschiedung von Ratsmitgliedern steht schließlich traditionell immer als erstes Thema auf der Tagesordnung von Sitzungen - mithin vor den Haushaltsreden. Das weiß auch Böhlen. "Die Haushaltsrede erarbeiten wir als gesamte Fraktion", sagt sie. "Und es wird sich jemand vorbereiten, der sie im Fall der Fälle an meiner Stelle halten kann." Vermutlich liefe das auf Fraktionskollegin Sabine Iding-Dihlmann hinaus, die seit einigen Jahren mit Böhlen ein Duo an der Fraktionsspitze bildet.