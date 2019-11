Junge Leute beschäftigen sich mit Klassikern

(lh) - "In der russischsten Stadt im Ausland Preise zu verleihen, war schon eine Reise wert, nach Baden-Baden eben, wo Ivan S. Turgenev über ein Jahrzehnt lebte." Mit diesen Worten leitete Irina Rubleva, Direktorin der Moskauer Nika-Schule ihre Laudatio auf die Preisträger des Literaturwettbewerbs der Moskauer Schulen und aller Bildungsstätten der Russischen Föderation, in Kostruma oder Kasan etwa, ein. "Und wir konnten tolle Ergebnisse sehen, sowohl zum literarischen Schaffen des großen Dichters als auch zu erstaunlichen Forschungsarbeiten aus Schülerhand bis hin zu richtigen Book-Trailern", so die Direktorin weiter. Ihre Ausführungen wurden gekonnt übersetzt von Elina Dvorskaya.

Ehe Petra Heuber-Sänger vom Kulturamt der Stadt die Preise verleihen konnte und zuvor das Festjahr zu Ehren Turgenevs noch einmal Revue passieren ließ, ließ es sich Renate Effern, die Vorsitzende der Turgenev-Gesellschaft Deutschland, nicht nehmen, ihrer Freude darüber Ausdruck zu geben, "dass gerade junge Menschen so dazu animiert werden, sich mit den russischen Klassikern und insbesondere mit diesem Mittler zwischen den Kulturen zu befassen". So sei doch der nächste Schwerpunkt der Arbeiten russischer Schulen der Dichter Ivan Bunin, "deckungsgleich mit dem Schwerpunkt unseres Arbeitens im laufenden Jahr", so Renate Effern.

Irina Rubleva richtete im Anschluss sehr herzliche Dankesworte an die Stadt sowie die örtliche Turgenev-Gesellschaft, ehe sie zum Essen ins gastgebenden Park-Hotel Atlantic einlud. Zuvor konnte sie noch von ihrer Nika-Schule mit etwa 1 100 Schülern berichten, "unter ihnen Preisträgerin Maria Strokova mit ihren besonderen Leistungen in der deutschen Sprache". Ein ansprechendes Rahmenprogramm, organisiert von Maryna Komova, mit einer Exkursion nach Straßburg etwa, rundete den viertägigen Aufenthalt in der Kurstadt - in den Ferien der Schule übrigens - ab. Als Geschenk der örtlichen Turgenev Gesellschaft konnte Renate Effern ein Kompendium der ältesten Ausgabe von Turgenevs Werk aus dem Jahr 1898 aus Sankt Petersburg an die russische Delegation "für Ihre Schule" übergeben. Sie war zuvor mit einer Urkunde über ihre Ehrenmitgliedschaft in der Moskauer Turgenev Gesellschaft ausgezeichnet worden.