Café König: Filiale im Rumpelmayer

Im Rumpelmayer gibt es traditionell süße Spezialitäten zu kaufen, die in der Confiserie des Kurhauses gefertigt werden. Das war schon so in der Zeit, als Meinrad Schmiederer Pächter der Kurhaus-Gastronomie war. Als sich im Januar dieses Jahres die Wege von Schmiederer und der Bäder- und Kurverwaltung (BKV), Besitzer des Kurhauses und der Kolonnaden, trennten, hat die BKV nicht nur die Kurhaus-Gastronomie übernommen, sondern auch die Confiserie Rumpelmayer. "Für uns war aber klar, dass wir das selbst auf Dauer nicht betreiben können", sagt BKV-Chef Steffen Ratzel . Er sei "sehr froh", dass Gmeiner das Geschäft nun übernehme und so die traditionsbehaftete Confiserie auf Dauer in den Kolonnaden gehalten werden könne.

"Es ist uns eine Freude", sagt auch Volker Gmeiner, der gemeinsam mit seiner Frau Christine die Confiserie Gmeiner in Appenweier betreibt. Das Baden-Badener Café König ist für sie eine der wichtigsten Niederlassungen. Insgesamt sieben Geschäfte in Süddeutschland und Hessen betreibt das Ehepaar - zudem neun Niederlassungen in Japan, wo die Hausrezepte mit hochwertigen Zutaten von einem Partner vor Ort hergestellt werden. "Wegen der Ökobilanz fliegen wir die Produkte nicht ein", sagt Volker Gmeiner. Das Geschäft im Fernen Osten laufe gut. Insgesamt beschäftigt die Confiserie in Deutschland 300 Mitarbeiter - 80 weitere arbeiten in Japan. In den kommenden Wochen spielt für Christine und Volker Gmeiner aber die Musik vor allem in Baden-Baden. Beide befinden sich mitten in der Planung für die Übernahme des alteingesessenen Ladengeschäfts in den Kolonnaden, das bei Touristen ebenso beliebt ist wie bei vielen Einheimischen.

Geschäft wird



völlig neu ausgestattet



"Wir wollen die Confiserie am Platz erhalten", sagen sie. Auch die Namensrechte habe man erworben. Wegen des endgültigen Namens überlege man noch - "vielleicht Confiserie König im Rumpelmayer", meint Volker Gmeiner. Fest steht allerdings schon, dass das etwa 300 Quadratmeter große Geschäft völlig neu ausgestattet wird. Deshalb wird Rumpelmayer auch am 1. Februar schließen - "für drei bis vier Wochen", schätzt Gmeiner. Die Mitarbeiter hätten ein Übernahmeangebot bekommen. "Da laufen noch Gespräche", sagt er.

Ratzel betont, es sei ihm wichtig, dass sich auch künftig im Angebot typische und beliebte Rumpelmayer-Produkte finden, darunter das "Rumpelmayer-Törtchen", die Roulette-Kugeln und ein spezieller Marzipan-Trüffel mit Esskastanien. Seit der Übernahme wurden laut Ratzel Pralinen, Kuchen, Gebäck und Co. bei Rumpelmayer von den Patissiers im Kurhaus zubereitet. Diese Patissiers würden sich in Zukunft auf die Kurhaus-Gastronomie konzentrieren, da Gmeiner mit seinem Team dann die Produkte für Rumpelmayer selbst herstellen wird.

Bei der Suche der BKV nach dem neuen Pächter für die Kurhaus-Gastronomie gebe es nichts Neues, hieß es gestern von Ratzel auf Nachfrage. Zuletzt war davon die Rede gewesen, dass es zum Jahresende Neuigkeiten geben könnte.