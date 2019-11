Zum Heizen mussten Kinder Holz mitbringen

Wie dem Sinzheimer Heimatbuch des ehemaligen Bürgermeisters Franz Zoller aus dem Jahr 1984 zu entnehmen ist, beschränkte sich Mitte des 18. Jahrhunderts der Unterricht auf die sogenannte Winterschule, da im Sommer die Kinder auf den Feldern und Weiden dringend benötigt wurden.

Anfangs wurde nur den ganz armen Kindern das Schulgeld erlassen, später jedoch allen zulasten der Gemeinde.

Der Unterricht fand in jenen Jahren in der Wohnung des Lehrers statt, erst später stellte die Gemeinde ein Häuschen mit einem Raum unter denkbar primitiven Verhältnissen zur Verfügung, schrieb Franz Zoller nieder. Unter anderem musste jedes Kind für die Winterheizu ng ein Stück Holz mitbringen.

Unter Markgraf Karl Friedrich (1728-1811) wurde unter anderem das Schulwesen anfangs des 19. Jahrhunderts ausgebaut und neu geordnet. Die Lehrer mussten nach einer längeren Ausbildung ihre Fähigkeiten und Eignung durch Ablegen einer staatlichen Prüfung nachweisen. Die bisher geringe Besoldung wurde merklich verbessert. Die Einkommen waren trotzdem sehr bescheiden, sodass die Lehrer nebenberuflich noch Landwirtschaft betreiben mussten. Dazu wurden ihnen Wiesen und Äcker zur Verfügung gestellt.

In Kartung stand das erste Schulhaus im bäuerlichen Stil unweit der jetzigen Schule an der Ecke Kartunger Straße/Am Tiefen Weg und wurde bis zum Bau einer neuen Schule im Jahr 1894 genutzt. Es wurde verkauft und beherbergte bis 1974 eine Metzgerei.

Dem Bericht der Schulaufsichtsbehörde ist zu entnehmen, dass 1820 in Kartung 70 Schüler unterrichtet wurden. In den folgenden Jahrzehnten offenbarten sich die Unzulänglichkeiten in allen Schulen der Sinzheimer Teilorte. So auch in Kartung, was 1894 zum Bau einer neuen Schule führte mit einem geräumigen Klassenraum und Wohnungen für den Hauptlehrer und den Unterlehrer.

Inzwischen war die Besoldung der Lehrer so verbessert worden, dass eine landwirtschaftliche Nebenbeschäftigung nicht mehr notwendig war. 1930 wurden in Kartung 107 Schüler von zwei Lehrern unterrichtet. Auf historischen Klassenfotos sind im Jahr 1929 Lehrer Bejer, 1933 Lehrer Albert Keck, 1949 Lehrerin Vonhoff und 1950 Lehrer Adolf Bauer abgebildet. 1951 unterrichteten in Kartung zwei Lehrkräfte 121 Schüler.

Als 1966 im Zuge der großen Bildungsreform auch die Hauptschule neu organisiert und das neunte Schuljahr eingeführt wurden, gab es auch für die Schüler der Sinzheimer Teilorte einschneidende Änderungen. Alle Hauptschüler wurden künftig in Sinzheim unterrichtet.

In Kartung verblieb die Grundschule, die bald darauf auch von den Grundschülern aus Winden besucht wurde. Auch aufgrund eines starken Zuzugs junger Familien mit schulpflichtigen Kindern platzte die Schule bald aus den Nähten. So musste der dringenden Erweiterung ein Wohnhaus weichen. Mit Kosten von 4,3 Millionen Mark entstand Anfang der 1990er Jahre ein Neubau, der durch das Treppenhaus mit dem "Altbau" verbunden ist und acht Klassenräume sowie einen Mehrzweckraum beherbergt.

Rektor war damals Rainer Hauer, der zusammen mit vier Lehrkräften 131 Schülerinnen und Schüler in fünf Klassen von der ersten bis zur vierten Jahrgangsstufe unterrichte. Weitere Fachlehrer gaben stundenweise Unterricht in Sport, Religion oder Textiles Werken.

Seit 20 Jahren ist Isolde Graf Lehrerin an der Grundschule Kartung/Winden. 2002 wurde sie mit der kommissarischen Leitung der Schule betraut. Seit dem Jahr 2004 ist sie Rektorin. Zusammen mit zehn Kolleginnen und einem Referendar unterrichtet sie die zweizügigen Klassen zwei bis vier sowie die erste Klasse.