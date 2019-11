Chorgesang im Sonnenscheinformat

Bei seinem Jahreskonzert unter dem Motto "It's my life" präsentierten sich die einzelnen Chorformationen des MGV Kartung in sonniger Laune, bestens ausgebildet und mit sichtlicher Freude am Chorgesang. Dass hier für einen Gesangverein so außergewöhnlich reges Leben herrscht, liegt neben den motivierenden Chorleitern an der seit Jahren hervorragenden Kooperation mit dem Kindergarten und der Grundschule in Kartung. Aber auch das junge Vorstandsteam um den Vorsitzenden Gerrit Schlindwein setzt sich neben der Wertschätzung für die erfahrenen Sänger äußerst engagiert für die Nachwuchsförderung ein. So konnten schon etliche gleichaltrige Jugendliche gewonnen werden, die nach eigenen Worten von der Kameradschaft im Verein begeistert sind. Für sie wurde eigens ein Raum als "Young Generation Lounge" geschaffen, um vor und nach der Probe den Gemeinschaftssinn zu fördern. Das alles erfuhren die Besucher von dem charmanten Moderator Luka Gille, der Chorleiter und einzelne Sänger sehr kurzweilig in kleinen Interviews präsentierte.

Das Konzertprogramm eröffnete der singend durch die Halle einmarschierende, stark besetzte Männerchor von Frank Bollheimer mit dem "Banana Boat", der mit "Engel" von Rammstein eine moderne Note einbrachte und bei "I want to go to heaven" mit ausdrucksvollen Solisten glänzte. Als wahre Sonnenscheinchen präsentierten sich die Minisingers. Ihre fröhlichen Lieder von der Eisenbahn, den fünf kleinen Fischen, den rollenden Kürbissen oder den durch den Wald rasenden Affen untermalten sie mit Körpersprache und kleinen Utensilien. Dass die seit 1997 bestehende Gruppe immensen Spaß hat beim Singen, fördern Ute Gür und Lea Schmitt, indem sie die Minis auch mal nach Herzenslust so richtig losbrüllen lassen.

In die Welt von "Jekyll & Hyde" entführte Jennifer Lorenz mit ihrer ausgeprägten Musicalstimme bei "This ist the Moment", begleitet von Papa Stefan am Klavier. Ein großes Potenzial hat der Nachwuchs des Jugend- und Schulchores unter der Leitung von Michael Anarp, der sich als Dirigent beim MGV Kartung "am Lebensziel angekommen" fühlt. In dieser Altersgruppe durfte ein Song der Lochis nicht fehlen, neben deren "Lieblingslied" hatten sie sich "So wie jetzt" und "Wunderfinder" ausgesucht, wobei Textzeilen wie "vieles verloren, vieles erlebt, Zweifel gehabt" angesichts des Alters der Protagonisten etwas schmunzeln ließen.

Ein beeindruckendes Duett ließen Frieda Müller und Karoline Lindt in "This is me" hören, unterstützt vom Eventchor und der Formation Chor and more. Letztere wird von Lindt gemeinsam mit Julian Oser geleitet, wobei die junge Dame allein schon durch ihr swingendes Dirigat und ihre fröhliche Selbstsicherheit beeindruckte. "Speeding Cars", "Take me to the water" oder "The Final Countdown", mit langem instrumentalem Intro der Begleitmusiker, begeisterte die Zuhörer.

Der Männerchor wiederum brachte sich in all seiner stimmlichen Vielfalt intensiv zum Ausdruck und das mit "Santiano", Grönemeyers "Mambo" und "Steppenfeuer", bevor der Mottosong "It's my life" von Bon Jovi alle Chöre gemeinsam unter dem Jubel der Besucher auf der Bühne vereinte.