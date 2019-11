Partnerschaft beschenkt beide Seiten

Begonnen hat alles vor vier Jahren, als BG-Vorsitzender Ingo Sänger über einen Bericht im BT von der Suche der kaufmännischen Leiterin, Marion Gärtner, nach einem "Vorleser" auf dem Schafberg erfuhr. Spontan fühlte er sich angesprochen, inzwischen ist seine wöchentliche Lesestunde so beliebt, dass er immer schon sehnsüchtig von seiner Zuhörerrunde erwartet wird.

Während der Umbauarbeiten auf dem Schafberg haben die Bewohner eine vorübergehende Bleibe in der DRK-Klinik am Annaberg gefunden, wo Sänger von manchen Bewohnern schon im Eingangsbereich abgepasst wird. Denn er findet für alle ein freundliches und persönliches Wort, auch für diejenigen, die gar nicht in seine Leserunde kommen. Die Pflegekräfte und auch Pflegedienstleiter Willi Allgeier sind begeistert von seinem herzlichen Umga ng mit den Senioren: "Er hat direkt therapeutische Wirkung auf die Menschen." Hyperaktive Senioren, auf die man sonst ständig ein Auge haben müsse, seien schon sanft eingeschlummert dank seiner Bass-Stimme, andere lauschen voller Konzentration. Das erste Buch, das von den Senioren gewünscht wurde, war Hape Kerkelings Roman über den Jakobsweg "Ich bin dann mal weg".

Immer an Fastnacht organisiert die BG Holzhof, der etliche Mitglieder der Haimbachfrösche angehören, einen fröhlichen Nachmittag für die alten Herrschaften mit Minigarde und Prinzengarde, wobei auch das Prinzenpaar der BG Haimbach seine Reverenz erweist. Als von einem Flammkuchenabend bei Guido und Karin Wallbaum noch 40 Böden übrig waren, wurde der Ofen anderntags kurzerhand vor dem Pflegeheim aufgebaut, Jörg Bumiller vom Musikverein Lichtental stiftete Speck und Käse. Während die Helfer sich um die Zubereitung kümmerten, fühlten sich Nachbarn von deren fröhlichem Gesang angelockt und wollten bei dem tollen Fest mitmachen. Als sie hörten, dass hier für die Bewohner des Pflegeheims gebrutzelt wird, ließen sie spontan eine Spende da.

In der Zeit vor dem ersten Advent laden die engagierten Unterstützer der BG Holzhof immer zu einem zünftigen Vesper ein, bei dem selbst die Senioren kräftig zulangen, die sonst nicht viel essen, wie Pflegedienstleister Allgeier jetzt wieder mit einem Schmunzeln beobachtete. Die fidele Runde genießt im Anschluss immer besonders die gemeinsam gesungenen Lieder, die Tommy Schindler am Akkordeon begleitet. Auch hier fand Ingo Sänger immer die richtigen Worte, um zum Mitsingen zu animieren. "La Paloma" rührte einen der Zuhörer, der einst zur See fuhr und nun von seinen Erinnerungen überwältigt wurde, sogar zu Tränen. Die Bewohner können sich inzwischen schon wieder auf einen Filmnachmittag freuen, den Tommy Schinder demnächst zu dem derzeit gelesenen Buch über den braven Soldaten Schwejk zeigen wird.

Anfangs engagierten sich Ingo Sänger und sein Team auf dem Schafberg, um den Menschen dort eine Freude zu bereiten. Inzwischen sei es umgekehrt und sie selbst fühlten sich reich beschenkt nach jedem einzelnen Besuch dort, sagen sie.