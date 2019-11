Gute Laune für den guten Zweck

- Es war ein umjubeltes Benefiz- und Jubiläumskonzert, das Elvis-Interpret Andy King im ausverkauften "Amadeus" am Freitag bis wenige Minuten vor Mitternacht präsentierte. Seit zehn Jahren unterstützt Inhaberin Tatjana Hilger alljährlich die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" mit einem Konzert vor der Adventszeit und macht damit viele Menschen glücklich. Zum einen die Besucher, die wieder einen tollen Abend mit viel Gelegenheit zum Mittanzen erlebt haben. Zum anderen Menschen, die auch im vermeintlich reichen Baden-Baden an der Armutsgrenze leben und jeden Euro dreimal umdrehen müssen.

BT-Redakteurin Sarah Reith sah den ausverkauften Konzertabend als "bemerkenswertes Zeichen des Miteinanders in unserer schönen Stadt". Seit 1958 unterstützt die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" von karitativen Einrichtungen und Verbänden ausgewählte Menschen in Not. Hilger, die unter den Gästen viele Besucher vergangener Konzerte ausmachen konnte, freute sich über die Bereitschaft der BW-Bank, den Erlös mit einer Spende von 750 Euro aufzustocken, zudem ging auch ein dickes Sparschwein durch die Reihen.

Mit dem auch international sehr gefragten Andy King präsentierte sie "den besten und auch einen der erfolgreichsten" Elvis-Interpreten, der sich inzwischen auch in Amerika einen Namen gemacht hat. Nächstes Jahr geht es mit seiner Band "The Memphis Riders" wieder für mehrere Tourneen von insgesamt vier Monaten über den Großen Teich in die USA, wo er unter anderem in Dallas auftreten wird. Mit Jörg Berger an der Gitarre, Schlagzeuger Jürgen Herb, Pianist Norbert Maisch und Bassist Steffen Andres hat sich die Besetzung etwas verändert. Die Musiker gaben ebenso wie der bald in Schweiß gebadete Andy King im blauen Glitzeranzug alles und holten ihre Fans während der über dreistündigen Performance schnell von den Plätzen.

Elvis-Hits aus den 70-er Jahren wie "In the Ghetto", "Always on my mind" oder "I just can't help believing" gehörten zum Programm, das diesmal nicht in chronologische Blocks aufgeteilt war. Der legendären Las-Vegas-Zeit von King Elvis Presley wurde Tribut gezollt, unter anderem mit "The Wonder of you", "Little Sister", "Let me be there" und natürlich "Viva Las Vegas", bei dem kräftig vom Publikum mitgesungen wurde und im "Amadeus" kaum noch ein Durchkommen war vor lauter tanzbegeisterten Fans. Andy King hatte aber ganz bewusst auch einige weniger bekannte Titel im Repertoire, um weitere Facetten des schillernden Elvis Presley zu offenbaren. Dem Rock'n Roller als Westernheld wurde mit "Flaming Star" gehuldigt, ans Country- und Westernalbum erinnerte "I need your love tonight". Sogar an bekannte Weihnachtslieder des Künstlers wie "Winterwonderland" oder als Zugabe "Silent Night" wurde gedacht. Elvis hatte von anderen Künstlern viele erfolgreiche Songs gecovert, etwa "Please release me", das Engelbert Humperdinck zu Weltruhm verhalf, "Sweet Caroline" von Neil Diamond oder "Words" von den Bee Gees - Andy King und The Memphis Riders hatten sie alle im Gepäck. Es wurde geklatscht, mitgesungen und getanzt, die Stimmung hätte nicht besser sein können und am Ende ließen die Fans ihr Idol erst nach mehreren Zugaben gehen.