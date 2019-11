Mitreißend, zeitreisend und närrisch

Die erstmals als Prolog-Protagonisten fungierenden Kyra Preisner, Nik Pflüger und Samuel Bleich waren nach ihrer zweisprachigen Eröffnung schon wenig später wieder bei den Auftritten des Kinderballetts sowie der Lollipops vom DFCV gefordert. In Petticoats, Röhrenjeans, mit Haartollen und Lederjacken rockten sie die Bühne und lösten mit Hüftschwüngen in bester Elvis-Manier zu "Jailhouse Rock" oder Bill Haleys "Rock Around The Clock" Begeisterungsstürme im Publikum aus. Daneben ließ das Kinderballett mit Schlager-Evergreens wie "Marina" auch den in den guten alten 50er Jahren ausgelösten Reiseboom per VW-Bus nach Bella Italia herzerfrischend aufleben. So waren die abschließend würdigenden "Raketen" des Publikums vorprogrammiert, die sich dem Dank von Präsident Christian Grimm an die Tanzgruppen und deren Trainerinnen Nadia Cappel, Dagmar Komander und Kathrin Westermann anschlossen.

Über nicht weniger als 44 und in guter Tradition von beiden Seiten des Rheins gekommene Abordnungen freute sich Präsident Christian Grimm, trotz der aktuell chaotischen Parkplatzsituation rund um die Festhalle. Als Höhepunkt der Ordenssoirée leitete der Präsident zur Verleihung des Sonderordens Deutsch-Französische Freundschaft an Anne Sander und Wolfgang Ziegler über (weiterer Bericht folgt). Zuvor ehrte er außerdem Dieter Lauer mit der DFCV-Ehrenmütze, der sich durch seine Video-Anfertigungen seit vielen Jahren um den Verein verdient gemacht hat. Und der DFCV-Aktive Boris Schmiederer wurde von Präsident Ralf Peter von der GroKaGe Sandweier im Namen des Festkomitees (FK) Baden-Badener Fasnacht für sein fastnachtliches Engagement mit dessen Verdienstorden ausgezeichnet. Tänzerische Reverenz auf höchstem Niveau erwies den Geehrten das Tanzpaar Senara Geiger und Linus Bornhäuser von der Tanzsportgarde Ettlingen, ihres Zeichens amtierende deutsche Vizemeister.

Derartigen Erfolgen stehen "Die Gelbfüßler" vom MCG Mühlburg in nichts nach, deren in Perfektion präsentierter Marschtanz ebenso für Ovationen sorgte, wie der choreografisch exzellente Beitrag der MCG-Schautanzgruppe, die sich zum Filmmusikhit "Time of my Life" höchst reisefreudig, aber nach heutigen Gepflogenheiten auf in die weite Welt machte. An einer eigens erforderlich gewordenen Equipment-Erweiterung ließ es das "Wasentrio-Plus" nicht fehlen, um mit Oldies wie "Schön, schön war die Zeit" oder "Sugar Baby" dem DFCV-Motto gerecht zu werden, wenngleich sie um eine eingeforderte "Hühnerhaus"-Zugabe nicht umhinkamen. Leider fand die Servicekraft Elsbeth Gscheidle alias Birgit Pfeifer aus Backnang für ihren sauren Käs' keinen Abnehmer, obwohl doch dessen gute Fette sofort auf die Hüfte gehen würden. Den Büttenspaß komplettierte der aus Mainz angereiste Pizzabäcker Ciro Visone, der über seinen Job als Restauranttester berichtete und bei seinem abschließenden "Amore"-Song erfolgreich die Mitwirkung des Publikums einforderte.

In mehreren Etappen wurde an die Gastabordnungen nebst Prinzenpaaren unter musikalischer Begleitung durch Franz Köninger der DFCV-Jahresorden überreicht, bevor die Guggemusik der "Noten-Chaoten" aus Grötzingen das begeisternde Finale bestritt.