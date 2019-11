156 glückliche Absolventen und eine Premiere

Baden-Baden

"Peterchens Mondfahrt" im Theater Baden-Baden (kie) - Herr Sumsemann ist Maikäfer. Und ihm fehlt ein Beinchen - aus Familientradition. Denn es liegt seit Ewigkeiten auf dem Mond. Die Handlung des Kinderbuchs "Peterchens Mondfahrt" kommt nun ins Theater Baden-Baden - am Sonntag war Premiere (Foto: Klenk/Theater).

Rust

Wasserpark vor Eröffnung Rust (vo) - Der Countdown läuft: Am 28. November öffnet die Wasserwelt Rulantica jn Rust. In Nachbarschaft zum erfolgreichen Europa-Park hat die Unternehmerfamilie Mack einen zweiten Park entstehen lassen und dafür rund 180 Millionen Euro investiert (Foto: Haas).

Baden-Baden

Gamewelt erobert Fernsehfilm Baden-Baden (cl) - Eine reizvolle Fantasygeschichte verbindet sich in "Play" mit dem Schicksal einer Spielsüchtigen - für den Zuschauer so anziehend wie für die Gamerin. Mit dem Film startet am 25. November das Fernsehfilm-Festival in Baden-Baden (Foto: Trixter/Visual Effects).