Im Einsatz für die Zukunft des Chorgesangs

Von Christina Nickweiler



Sinzheim - Sieben Absolventen des Jungsänger-Leistungsabzeichens sowie neun erfolgreich abgelegte Dirigentenprüfungen - der Mittelbadische Sängerkreis (MSK) würdigte bei einer Ehrungsveranstaltung am Sonntagnachmittag in Kartung Personen, die für die Zukunft des Kulturgutes Chorgesang stehen.







Der Präsident des MSK, Rolf Peter, hob bei dem Ehrungsreigen hervor, dass die Aus- und Fortbildung eine zentrale Aufgabe des Sängerkreises sei und die Zukunft des Chorgesangs sichern würden. Der MSK, dessen Einzugsgebiet sich vom nördlichen Ortenaukreis bis hin zum südlichen Zipfel des Landkreises Karlsruhe erstreckt, befinde sich in der komfortablen Lage, über professionelle Musik- und Gesangslehrer zu verfügen. In den vergangenen Wochen erwarben in einer modularisierten Ausbildung folgende Personen ihre Qualifikation im Rahmen der Ausbildung "Jugendchorleiter": Evelyne Krausbeck (Frauenchor Bühl), Melanie Ritter (Frauenchor Bühl), Karoline Lindt, Mirjam Greß (beide Badischer Chor Winters dorf), Isabell Schneider (Gemeinde Gottes), Julian Oser (MGV Sängerlust Kartung), Katharina Buchholz-Kühn (Liedertafel Achern) sowie Thomas Erbacher und Marcel Buchholz (beide keinem Verein zugehörig). Bei der Qualifizierung mussten die neuen Jugendchorleiter folgende Anforderungen erfüllen: Liedbegleitung mit einem Klavier, Singen mit eigener Begleitung, Stimmbildung für den klassischen Gesang, Differenzierung zwischen den unterschiedlichen Genres, Gehörschulung, Arrangieren von Songs, eigene Arrangements einstudieren und dirigieren. Um ein bestimmtes Qualitätsmerkmal in den Kinder- und Jugendchören einzuhalten, gibt es für Nachwuchssänger die Möglichkeit - ähnlich wie bei dem Jungmusiker-Leistungsabzeichen (JMLA) - das Jungsänger-Leistungsabzeichen in Bronze und Silber zu erwerben. So erhielten Marissa Schleif (MGV Kartung) und Clara Börger Camacho (GV Frohsinn Wagshurst) das Leistungsabzeichen in Silber. Das bronzene Jungsängerabzeichen erhielten: Camillo Huck (MGV Kartung), Maya Erbacher (MGV Kartung) Laura Bisch (Liederfreunde Stollhofen), Annsophie Groß (Liederfreunde Stollhofen) und Sofia Börger Camacho (GV Frohsinn Wagshurst). Rolf Peter überreichte den Absolventen Urkunden und Medaillen. Auf den Vorstoß des MSK hin wird der Deutsche Chorverband ab 2021 das Sängerleistungsabzeichen für Jugendliche auch in Gold anbieten, kündigte der MSK-Präsident an. Derzeit werden noch die Kriterien für den Erwerb auf Landesebene erarbeitet, berichtete er. Ausbildungsort werde dann die Musikhochschule Trossingen sein. Der Kartunger Jugendchor "Fearless Voices" unter der Leitung von Michael Anarp bereicherte die Ehrungsveranstaltung mit gesanglichen Beiträgen.

