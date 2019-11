Lichtentäler turnen sich durch die Zeit









Moderatorin Katrin Radke warf vor jedem Akt die Zeitmaschine an und katapultierte die Besucher zu Beginn in die Ära der großen Entdeckungen in geografischer Hinsicht. Dabei bewährten sich die Minis der Eltern-und Kind-Gruppe, gut vorbereitet mit Minirucksäcken, bei ihrer Weltreise über und unter Bänken hindurch und entdeckten dabei mit den Gästen im Saal eine offenbar sehr interessante Spezies des Homo sapiens.

Die Schüler von Marcus Bäuerle verwandelten sich in tollkühne Männer in ihren fliegenden Kisten, die mit Badekappen statt Pilotenhauben über den Kasten oder ein dickes Tau hechteten. Als Action-Heroes der 80er Jahre wie Rocky oder der Terminator zeigte die Gruppe Aikido 1 von Thomas und Sarah Burkart Abrolltechniken und Abwehrgriffe. Die Sportart findet beim TV Lichtental so großen Anklang, dass es mittlerweile zwei Gruppen gibt. Die Größeren reisten zurück in die Zeit der Kelten und wussten sich bei Überfällen gut zu wehren.

Was so in den 50er Jahren auf den Straßen gespielt wurde, demonstrierten die Schülerinnen 1 von Karin Stolz, unter anderem mit Einzelseilspringen oder dem gemeinsamen Rope-Skipping (Seilspringen) am großen Seil. Dass sie "Bock auf die Zukunft" haben, die offensichtlich auch die Teilnahme an Wettkämpfen einschließt, bewies die Fördergruppe 1 unter der Leitung von Anette Koch. Die Mädels zeigten bei ihrer glanzvollen rhythmischen Sportgymnastik unter anderem fliegende Räder, auch einhändig, und ordentlich Sprungkraft über die Hindernisse. Ihr jüngstes Opfer trugen die steinzeitlichen Jungs der "Flintstones" an einer Stange hängend auf die Bühne, bereit für den Kochtopf. Doch wieselflink turnte das vermeintliche Opfer ihnen am Barren davon, wo auch die älteren Recken ihre Kräfte maßen, ebenso wie beim Bodenturnen.

Fetzige Musik passend zum Programm



Als "Die Charlie Bees" gab sich die Fördergruppe 2 nicht nur mit ihrem Charleston die Ehre. Hier war ebenso fetzige Musik geboten wie bei allen anderen Darbietungen, wa s dem munteren Programm den passenden Hintergrund bot.

Nach der Pause lebten die Schülerinnen 2 ihre Vorliebe für flotte Tanznummern aus und zeigten dabei Übungen am verbreiterten Schwebebalken ebenso wie am Boden mit Hand- und Kopfstand, Balanceübungen und anmutigen Rädern. Bei einer Zeitreise durch die schönsten Filmmusiken der 60er Jahre bis heute erwies sich die Fördergruppe 3 als ausgesprochen leistungsstark. Zu "Eye of the Tiger" wurde auf dem Kasten ansatzweise geboxt und der legendäre Sprung von Jennifer Grey in die Arme ihres Tanzlehrers Patrick Swayze aus "Dirty Dancing" von den Zuschauern bejubelt.

Als fantastische Vier der nächsten Generation zeigte die Fördergruppe Schüler und Männer eindrucksvoll, was intensives Training bewirkt. Zu den Anfängen der in den 90er Jahren entstandenen Zumba-Welle entführte Jenny Strobel mit ihrer agilen Gruppe. Pole-Dance vom Feinsten unter dem Motto der 60er "Peace & Love" rundete das bunte und kurzweilige Programm ab.