Gemeinderat stoppt Aumatt-Planung

"Wir werden das Thema trotzdem weiterverfolgen", sagte Mergen nach dem Votum zwar. Sie klang fast etwas trotzig dabei - und Uhlig nickte mit gequälter Miene. Doch nach der Niederlage ist nun Nachdenken nötig. Mit einer Zurückweisung der Planungen, die die Stadt zusammen mit einem Investor entwickelt hat und die von Uhlig und Mergen bis zuletzt vehement gegen die teilweise barsche Kritik der Anwohner verteidigt worden war, hatte man im Rathaus offenbar nicht gerechnet.

Entscheidende Kraft waren gestern die Grünen im Gemeinderat. Im Bauausschuss hatten sie sich noch der Stimme enthalten, was bei Gegnern und Befürwortern des Projekts den Anschein erweckte, dass die Planung die politische Hürde nehmen würde. Doch gestern stimmte die Fraktion geschlossen gegen die von der Verwaltung vorgesehene Ausweisung eines eingeschränkten Gewerbegebiets entlang der Aumattstraße. Stein des Anstoßes war dabei die Tatsache, dass in einem derartigen Gebiet Wohnen unmöglich ist und eine höhere bauliche Ausnutzung möglich ist als beispielsweise in einem Mischgebiet - sprich: Der Investor hat mehr Möglichkeiten, Gebäude beispielsweise enger beieinander zu platzieren. Grünen-Fraktionschefin Beate Böhlen machte denn auch deutlich, dass man für eine Ausweisung als Mischgebiet, in dem Wohnen und Gewerbe gleichberechtigt möglich sind, gewesen wäre.

Ins gleiche Horn stieß auch Wolfgang Niedermeyer (FBB). "Ein Mischgebiet hätte für Frieden gesorgt", sagte er. Und Kurt Hermann (AfD) betonte, dass der Wohnungsbau in Baden-Baden ein wichtiges Thema sei. Rolf Pilarski (FDP) fand den Standort an der Aumattstraße problematisch und sagte, dass seine Fraktion mehrheitlich gegen das Projekt stimmen werde.

Für die städtische Planung ergriffen unter anderem Klaus Bloedt-Werner (CDU), Kurt Hochstuhl (SPD) und Hans-Peter Ehinger (FW) das Wort. Das Projekt biete wohnortnahe und qualifizierte Arbeitsplätze, argumentierten sie. Zudem könne die Stadt die Gewerbesteuereinnahmen gut brauchen. Sie kritisierten die Hetze, die die Bürgerinitiative (BI) Oosscheuern gegen das Projekt betreibe. "Die BI will einfach nur alles verhindern", sagte Armin Schöpflin (CDU).

Hochstuhl und auch Oberbürgermeisterin Margret Mergen nahmen Unternehmer Wolfgang Grenke in Schutz, der in dem Dienstleistungszentrum IT-Firmen ansiedeln will. Er sei ein Mäzen, der seine Heimatstadt liebe, sagte Hochstuhl. Die OB betonte, dass sowohl der Investor als auch der potenzielle Nutzer Baden-Badener seien. Mit auswärtigen Investoren habe man dagegen oft Probleme.

Doch alle Argumente fruchteten nicht. Am Schluss stimmten die Fraktionen der Grünen, der FBB und der AfD geschlossen sowie Teile der FDP- und der FW-Fraktion gegen das Vorhaben. Die OB ließ zweimal nachzählen, doch das Ergebnis blieb gleich: 21 Nein-Stimmen, 19 Ja-Stimmen.

