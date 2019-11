Belohnung oder Knöllchen mit Broschüre

Christian Jörger und Andreas Dietmann vom Gemeindevollzugsdienst (GVD) Baden-Baden überprüften gestern Vormittag in der Nähe des Hindenburgplatzes, wo die Lange Straße in die Schützenstraße übergeht, das Parken im eingeschränkten Halteverbot. In dieser Zone ist für drei Minuten das Halten gestattet, für das Be- und Entladen etwas länger. "Wir sind da zeitlich schon recht großzügig und geben 15 bis 20 Minuten Zeit", sagt Andreas Dietmann.

Wer sein Auto dort länger parkt, bekommt einen Strafzettel mit einem Bußgeld in Höhe von 15 Euro an die Windschutzscheibe geklemmt. Beim Pressetermin traf es gleich zwei Autofahrer, die über eine Dreiviertelstunde lang nicht zu ihrem dort abgestellten Auto zurückkamen.

Zusätzlich gibt es in diesen Tagen und "solange unser Kontingent reicht", wie Maximilian Lipp, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Sicherheit, sagt, eine Infobroschüre zum Thema Falschparker. Sie begrüßt die Parksünder mit dem schmissigen Slogan "Ich sehe was, was du nicht siehst". Dass man beim GVD sehr wohl auch sieht, wenn jemand richtig parkt, bewies gestern Christian Jörger und klemmte ein kleines Dankeschön an die Scheibe eines weißen Wagens. Dieser war mit einem Behindertenausweis versehen und somit korrekt auf einem Behindertenparkplatz geparkt.

Lipp kündigte für die Vorweihnachtszeit "verstärkte Kontrollen und tägliche Doppelbestreifung in Zusammenarbeit mit der Polizei im Nahfeld des Christkindelsmarkts" an. Dazu zählt er unter anderem die Albrecht-Dürer-Straße, die Kapuzinerstraße, die Schützenstraße und den gesamten Innenstadtbereich.

Bürgermeister Roland Kaiser sagte, dass die verstärkten Kontrollen auch eine Reaktion auf die Kritik seitens der Bürgerschaft und des Gemeinderats im vergangenen Jahr sind und kündigte an: "Wir kontrollieren sehr engmaschig in den nächsten Wochen." Johanna Schönauer, Leiterin des Fachgebiets Straßenverkehr, berichtete, dass vier neue Mitarbeiter des GVD beurkundet wurden und somit nun ebenfalls den ruhenden Verkehr überprüfen können, also im Zweifel auch abschleppen lassen. Die Stadt empfiehlt, Fahrgemeinschaften zum Christkindelsmarkt zu bilden oder den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.