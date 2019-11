Noch ein "Hingucker" am Cité-Kreisel

Für die derzeit knapp 50 Mitarbeiter von Arte Deutschland - eine gemeinsame Tochter von ARD und ZDF - reicht der Platz im jetzigen Unternehmensgebäude in der Schützenstraße nicht mehr aus. Daher hat man sich zu einem Neubau entschieden und dafür eines der "Filet"-Grundstücke in der Cité erworben.

Arte-Geschäftsführer Markus Nievelstein betonte gestern in der Sitzung des Gestaltungsbeirats: "Wir fühlen uns in Baden-Baden sehr wohl." Auch Bürgermeister Alexander Uhlig betonte die Wertschätzung für "einen wichtigen Sender in unserer Stadt". Arte Deutschland werde sich an einem sehr prägnanten Standort in Baden-Baden niederlassen.

Daher hatte der Gestaltungsbeirat in zwei vorangegangenen Sitzungen bereits einige Verbesserungswünsche für die Planung der neuen Unternehmenszentrale "am prominentesten Tor zur Stadt" geäußert. Schließlich erwartet man von dem Gebäude an dieser sensiblen Stelle, ein "Eyecatcher" zu sein. Das Baukonzept der Architekturbüros UTA aus Stuttgart und Querkraft aus Wien ist daher auch von einigen Hingucker-Elementen geprägt. So fällt ganz besonders die opulent begrünte Dachterrasse über dem dritten Obergeschoss auf - hier sollen auch mehrere Bäume ein Zuhause finden.

Dominique Dinies von UTA sprach daher vom Dach als Krone des Gebäudes. Dieses Areal solle auch der Erholung und für Veranstaltungen dienen. Vom Gestaltungsbeirat kam allerdings die Ermahnung, nicht zu viele unterschiedliche Bäume hier unterzubringen, sondern für eine gewisse Homogenität zu sorgen.

Während das Gebäude im oberen Bereich des Böschungsgrundstücks auf einer Art Hochplateau stehen soll, wird am Fuße des kleinen Hangs ein wohl vor allem in der Nacht sehr auffälliges, rot beleuchtetes Arte-Logo seinen Platz finden.

Ansonsten sprach Dinies davon, dass bei der Fassade des Gebäudes eher eine "industrielle Optik" dominieren werde. Nachts sollen Teile des Gebäudes und vor allem die Bäume auf der Dachterrasse angestrahlt werden. "Für Autofahrer wird das alles sehr wahrnehmbar sein", zeigte sich der Architekt überzeugt.

Nach dem weitgehenden Einverständnis des Gestaltungsbeirats kann Arte Deutschland nun an die detaillierte Ausarbeitung eines Bauantrags gehen.

Ein erheblicher Teil der Finanzierung des Neubaus soll durch den Verkauf des bisherigen Sitzes in der Schützenstraße gedeckt werden. Exakte Kostenberechnungen liegen allerdings noch nicht vor. Auf dem bisherigen Areal in der Schützenstraße könnten stadtnahe Wohnungen entstehen.