Bollweck und Bollenkapp

"Full House" in Gaggenau Gaggenau (stj) - Die Benzstadt zeigte sich am Wochenende einmal mehr von ihrer besten Seite: Die Dreierkombination aus Kunst- und Handwerkermarkt, Basar der Soroptimistinnen und verkaufsoffenem Sonntag lockte zahlreiche Gäste in die Innenstadt und in die Geschäfte (Foto: Vugrin).

Besuchermassen auf Bauernmarkt Bühl (urs) - Wahre Besuchermassen waren am Samstag auf dem Bühler Bauernmarkt anzutreffen. Dort wurde an zahlreichen Ständen eine immense Vielfalt regionaler und saisonaler Produkte präsentiert. Aber auch Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Mobilität waren Themen (Foto: urs).

Begeisterung über Kurpark-Meeting Baden-Baden (co) - "Wir sind begeistert, so schön war′s noch nie". Das ist der Tenor vieler Besucher, die das Kurpark-Meeting bei herrlichem Sommerwetter als anziehender denn je empfunden haben. Das Höhenfeuerwerk am Samstag wurde dabei nicht wirklich vermisst (Foto: co).