Architektonischer Blickfang "an einem Unort" Von Marvin Lauser



Baden-Baden - "Ein Eyecatcher an einem wohnungswirtschaftlichen Unort", könnte laut Wolfgang Riehle, dem Vorsitzenden des städtischen Gestaltungsbeirats, durch die geplanten Service Appartements in der Baden-Badener Stadteinfahrt an der B 500 entstehen.



Dieses Blickfang-Projekt, das zeitlich befristetes Wohnen für Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen ermöglichen soll (wir berichteten), ist laut Architekt Marcus Haedecke aktuell "in der fortgeschrittenen Vorentwurfsphase". Dennoch oder vielleicht gerade deshalb, hatte das Expertengremium, das dem Projekt gegenüber "Wohlwollen" zum Ausdruck brachte, gestern nur wenige Anmerkungen. So soll es keine Aufbauten auf den Flachdächern der beiden mit fließenden Linien gestalteten, "amorphen Gebäude" (Haedecke) geben. Gestaltungsbeiratsvorsitzender Wolfgang Riehle empfahl den Bauherren von der Weisenburger Projekt GmbH einen Landschaftsarchitekten und Uta Stock-Gruber im gleichen Zug eine "kräftigere Baumsetzung". Außerdem würde eine Dachbegrünung auf dem Müllraum der Außenanlage guttun, so das Gremium. Zur Realisierung der beiden außergewöhnlich geschwungenen Gebäude auf einem Grundstück in direkter Nachbarschaft zum vierspurigen Zubringer soll die in der Rheinstraße 195 stehende alte Tennishalle Jörger abgerissen werden. Architekt Haedecke möchte mit den beiden Gebäuden, auf deren Sockeln sich Brüstungsbänder mit farbigen Fensterbändern abwechseln, "einen Meilenstein und eine Initialzündung für das Gebiet" in der Weststadt schaffen.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Arte-Gebäude als Blickfang Baden-Baden (hez) - Am Europa-Kreisel in der Cité wird ein weiterer Blickfang entstehen: Von der Planung für den neuen Unternehmenssitz des Senders Arte Deutschland zeigte sich der städtische Gestaltungsbeirat in seiner jüngsten Sitzung begeistert (Foto: Querkraft/UTA). » Weitersagen (hez) - Am Europa-Kreisel in der Cité wird ein weiterer Blickfang entstehen: Von der Planung für den neuen Unternehmenssitz des Senders Arte Deutschland zeigte sich der städtische Gestaltungsbeirat in seiner jüngsten Sitzung begeistert (Foto: Querkraft/UTA). » - Mehr