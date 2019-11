Die Fahrt zum Gipfel wird teurer

Forbach

Forbach

Infos über Kraftwerkspläne Forbach (mm) - Der Ausbau des Forbacher Pumpspeicherkraftwerks der EnBW war am Dienstagabend Thema der Gemeinderatssitzung. Projektleiter Ulrich Gommel informierte das Gremium über den aktuellen Sachstand. An der grundlegenden Planung habe sich nichts geändert (Foto: kv).

Berlin

Berlin

Kunden geben der Bahn eine Drei Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn schneidet nach einer Umfrage bei ihren Kunden nur mittelmäßig ab. Laut dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) geben die Fahrgäste der Bahn die Schulnote befriedigend (2,8). Besonders Verspätungen und die Fahrkartenpreise sorgen für Unmut (Foto: dpa).

Rastatt

Rastatt

Hausaufgaben für Landespolitik Rastatt (hr) - Viele Hausaufgaben hat Grünen-Landtagsabgeordneter Thomas Hentschel von einem Termin zum Thema "E-Mobilität in der Bauwirtschaft" bei der Bauunternehmung Reif in Rastatt mitgenommen (Foto: hr). Der Gesetzgeber müsse einige Vorgaben überdenken.

Gernsbach

Gernsbach

Mit 1,5 Promille unterwegs Gernsbach (red) - Eine Polizeikontrolle am Donnerstagnachmittag hat einem 57 Jahre alten Autofahrer den Führerschein gekostet. Ein Testgerät zeigte im Anschluss einen Atemalkoholwert von knapp 1,5 Promille an. Weitere Fahrten des Mannes sind nun erst einmal tabu (Symbolfoto: dpa).