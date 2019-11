Bummeln, naschen und gönnen

Baden-Baden

BT-Beilage "Adventszeit" Baden-Baden (red) - Die ersten Weihnachtsmärkte sind eröffnet, am Sonntag ist der erste Advent. Am Freitag wirft das Badische Tagblatt in einem Magazin einen Blick auf diese besondere Zeit. Unter dem Titel "Adventszeit" erscheint dieses als BT-Beilage (Symbolfoto: stock.adobe.com).

"Weihnachts-Hauptstadt" Straßburg Straßburg (tr) - In Sélestat soll im Jahr 1521 der erste Weihnachtsbaum der Welt gestanden haben. Vielleicht sind im Elsass die Christbäume deshalb besonders bunt und der Ehrgeiz groß, auf dem Place Kleber in Straßburg den größten "Sapin de Noël" Europas aufzustellen (Foto: tr).

Italienische Küche für festliche Tage Baden-Baden (tr) - Die Figuren der traditionellen Weihnachtskrippe (Presepio) stehen schon etliche Tage vor dem Fest in den italienischen Wohnzimmern - das Christkind allerdings kommt erst am Heiligabend. Da an diesem die Fastenzeit endet, wird in "Bella Italia" kräftig geschlemmt (Foto: pr).