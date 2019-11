TV-Störung: Extrawurst für Abgeordneten

Eine davon: CDU-Bundestagsabgeordneter Kai Whittaker. Sein Wahlkreisbüro wurde offenbar nach einer Nachfrage schon am Mittwoch ausführlich über Ursache und die voraussichtliche Dauer der Störung unterrichtet. Doch die Freude über diese Extrawurst hält sich in Grenzen. Der CDU-Mann findet das Vorgehen des Kabel-Anbieters unmöglich. "Es kann nicht sein, dass betroffene Bürger aus meinem Wahlkreis erst nach Anfrage aus meinem Büro die Ursache für den Schaden erfahren", schreibt Whittaker an André Schloemer, das für Kommunikation zuständige Vorstandsmitglied bei Unitymedia. Die Empörung sei zu Recht sehr hoch. Auf der Störungsseite des Unternehmens sei keine Meldung zu finden gewesen, so Whittaker weiter.

Dabei handelte es sich bei der Störung bei Weitem nicht um ein kleines Problem. Erst auf zweimalige Nachfrage des BT räumte das Unternehmen nämlich gestern am Vormittag ein, dass "mehrere Tausend Kunden" in Sinzheim, Hügelheim und Baden-Baden betroffen seien. Einige Dutzend von ihnen hatten bis dahin schon beim BT angerufen und sich vehement über die schlechte Öffentlichkeitsarbeit des Kabel-TV-Anbieters beschwert. Unter ihnen auch Fernsehtechniker Werner Braunagel, der in der Rheinstraße ein Elektrowarengeschäft betreibt. Bei ihm habe sich "gerade der gefühlt 482. Anrufer gemeldet", der wissen wolle, was los ist, sagte er frustriert. Er selber wisse aber auch nicht mehr, als dass es eine Störung gebe.

Grund für das Problem war laut Timm Heinkele von der Unitymedia-Pressestelle ein "Glasfaserriss im Raum Baden-Baden". Dieser sei durch Baggerarbeiten auf einer Baustelle verursacht worden. Wo genau der Bagger zubiss, konnte er nicht sagen. Es sei zwar schon am Mittwoch ein Techniker entsandt worden. Weil die Schadstelle durch Baufahrzeuge versperrt gewesen sei, habe man die Reparatur aber erst am Donnerstagmorgen fortsetzen können. "Aktuell wird die Schadstelle freigelegt. Im Anschluss sind aufwendige Spleißarbeiten notwendig, bei denen einzelne Glasfaserkabel wieder zusammengefügt werden", hieß es gestern am späten Vormittag. Das sei zeitintensiv.

Zur Kritik an der Kommunikation des Unternehmens meinte Heikele: "Wir sind über unseren Blog sowie die Social-Media-Kanäle umgehend in die Kommunikation gegangen, sobald uns gesicherte Informationen zur Störungsstelle und -quelle vorlagen. Aufgrund der genannten Gründe hat sich dies leider etwas verzögert." Gestern am späten Nachmittag war die Störung überall behoben. Die Fernseher zeigten wieder das normale Programm. Unitymedia teilte das dem BT um 16.28 Uhr mit.

