Festliches Augenzwinkern für die BT-Aktion

(red) - Weihnachten ist ein Fest der Ruhe und des Friedens, aber auch ein Fest der Familie und der Musik. Inspiriert durch eigene Weihnachtserinnerungen und erste schönste Bescherungen mit seinen Kindern arrangierte der Tenor Daniel Behle zwei Dutzend seiner liebsten Weihnachtslieder neu und führt sie im Dezember auch in Baden-Baden auf. Am Nikolaustag, 6. Dezember, um 20 Uhr singt der Opernstar und "Hamburger Jung'" diese Lieder begleitet von der Lautten Compagney Berlin im Festspielha us.

Leser des Badischen Tagblatts können eine doppelte Freude bereiten. Sich selber können sie mit ermäßigten Eintrittskarten für den weihnachtlich klingenden Abend beschenken. Und der Erlös kommt der sozialen Aktion des Badischen Tagblatts "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" zugute - zu 100 Prozent. Das Festspielhaus Baden-Baden spendet dafür ein Kontingent von 100 Karten im Wert von 45 Euro. Das BT verkauft diese Tickets zum Sonderpreis von jeweils 30 Euro in der Geschäftsstelle des Badischen Tagblatts in Baden-Baden - solange der Vorrat reicht.

Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa liegt die Aktion am Herzen: "Die Kunst erinnert uns immer wieder an unsere Aufgabe, menschlich zu handeln. Das darf kein Lippenbekenntnis sein. Daher stiften wir gern 100 Tickets für diesen weihnachtlichen Liederabend und damit für die wunderbare Initiative des Badischen Tagblatts."

Star des Abends ist der Tenor Daniel Behle, der in großen internationalen Opernhäusern ebenso zu Gast ist wie in kammermusikalischen Liedprogrammen, die ihm am Herzen liegen. Im Sommer 2019 sang Behle unter anderem bei den Bayreuther Festspielen in der Neuproduktion "Tannhäuser", die weltweit für Aufsehen sorgte. In seinem Konzert am kommenden Freitag, 6. Dezember, um 20 Uhr im Festspielhaus präsentiert er nun traditionelle Weihnachtslieder aus fünf Jahrhunderten mit vielen musikalischen Überraschungen in allerbester Hausmusik-Manier.

Für den Tenor ist "Weihnachten ein Fest der Ruhe und des inneren Friedens. Ein Moment im Jahr, um sich auf das Wesentliche zu besinnen und Kraft für das Unwesentliche zu sammeln" - auch im gemeinsamen Musizieren. "Das Motto der heiligen Zeit scheint über die letzten Jahrzehnte zu laut und zu groß geworden zu sein", meint Behle, der in seinem Programm bewusste und teils auch augenzwinkernde Kontraste setzt.

Begleitet wird er im Festspielhaus von der Lautten Compagney Berlin unter der Leitung von Wolfgang Katschner, der für seine innovativen Musikprojekte bereits mit dem Echo Klassik geehrt wurde. Eine zutiefst individuelle Handschrift, originelle Programmideen und spürbare Leidenschaft haben der Lautten Compagney Berlin den Ruf als eines der renommiertesten deutschen Barockensembles eingebracht. Immer aufs Neue suchen die "Alten Musiker" die Begegnung mit anderen Künsten und innovativen Klängen. 2018 traf Daniel Behle im Rahmen des Musikfestivals "Klangvokal" erstmals auf das Ensemble, seither besteht eine fortlaufende Zusammenarbeit.

Die Karten zum Sonderpreis gibt es ausschließlich in der Baden-Badener Geschäftsstelle des BT zu kaufen. Die Tickets werden den Käufern zugeteilt. Für das Sonderkontingent zugunsten der BT-Aktion besteht also keine freie Platzwahl. Karten gibt es, solange der Vorrat reicht. Sie sind vom Umtausch ausgeschlossen und gelten am Veranstaltungstag als Fahrschein im Bereich des KVV.