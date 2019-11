Sportlich eine kleine Freude bereiten

Die Handballer nutzen ihren spannenden Heimspieltag am Samstag, 7. Dezember, in der Neuen Halle in Bühl für die Spendenaktion. Um 15.30 Uhr geht es los. Und zwar mit dem Verkauf von diversen SGKS-Sportartikeln, die mit kleinen Nikoläusen, Nüssen und Ähnlichem gefüllt sind. Angeboten werden etwa Handtücher, Kulturbeutel, Socken und T-Shirts. "Der Gewinn daraus wird gespendet", erläutert Laura Braun, die die Geschä ftsstelle der SGKS leitet.

Um 18 Uhr betreten dann die Drittligaspielerinnen die Platte und kämpfen gegen den TV Möglingen um Punkte. Danach spielt um 20 Uhr die erste Herrenmannschaft der SGKS in der Südbadenliga gegen den TuS Steißlingen. In der Pause zwischen den beiden Spielen steht aber nicht der Handball im Fokus, sondern ein sehr erfolgreicher Wahl-Badener aus einer anderen Sportart - der aber in den Handballhallen der Region kein Unbekannter ist.

Laura Braun freut sich: "Wir konnten Speerwerfer Johannes Vetter für die Spendenaktion gewinnen!" Er hat ein von sich handsigniertes Deutschland-Trikot sowie eine handsignierte Mütze im Gepäck. Diese beiden Artikel werden in der Pause (gegen 19.30 Uhr) versteigert, und zudem wird Johannes Vetter, Weltmeister von 2017 und Drittplatzierter bei der WM in diesem Jahr, in der Halbzeitpause des Damen-Spiels ein Interview geben. Ein Wimpel der Handball-Damen-Nationalmannschaft, der von allen Spielerinnen unterschrieben wurde, wird auch versteigert. Die Handballerinnen hatten sich kürzlich an der Sportschule in Steinbach für die heute beginnende Weltmeisterschaft in Japan vorbereitet.

Wie viel am Ende für die Spendenaktion eingenommen wurde, wird der Verein in der Halbzeitpause des Herrenspiels verkünden.

Als Braun die Idee, sich an der BT-Aktion zu beteiligen, in die Vorstandschaft eingebracht hatte, seien die Verantwortlichen sofort davon begeistert gewesen, freut sich Braun über die positive Resonanz und auch über die Möglichkeit, anderen Menschen eine kleine Freude zu bereiten. "Als große Spielgemeinschaft in der Region mit einer sehr großen Jugendabteilung und über 30 Mannschaften ist es neben dem Sportlichen ebenfalls unsere Aufgabe, soziale Werte zu vermitteln. Ein gemeinsames Miteinander und Wirken innerhalb der SG und auch darüber hinaus ist uns wichtig und dem möchten wir nachgehen."