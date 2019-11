Displays gehen auf Wanderschaft

Aber die Displays können auch anders. Sie finden auch lobende Worte: "Danke" blinkt in Grün für alle Fahrzeugführer auf, die mit angemessener Geschwindigkeit und Lautstärke die Standorte passieren. Diese finden sich in der Maximilianstraße bei Hausnummer 62 (stadtauswärts), in der Beuerner Straße gegenüber Hausnummer 64 (stadteinwärts) und in der Geroldsauer Straße gegenüber Hausnummer 132 (stadteinwärts). Mit diesen ausgewählten Orten erfasst man laut Maximilian Lipp, Leiter des städtischen Fachbereichs Ordnung und Sicherheit, "alle drei großen Einfallsschneisen" - und damit jenes Gebiet, das er in Sachen Lärm als "kritisch" betitelt.

Johanna Schönauer, Leiterin der städtischen Abteilung Verkehrsregelung und -überwachung, weiß um die Vielfalt der neuen Geräte: Sie erkennen durch akustische Erfassung, ob es sich um ein Zweirad oder ein anderes Fahrzeug handelt, das sich nähert. Ist bei Zweirädern die Lautstärke im Rahmen, gibt es ein "Danke", wenn nicht ein "Leiser". Wird von anderen Fahrzeugen, egal ob Pkw oder Lkw, die zulässige Geschwindigkeit überschritten wird ein "Langsamer" angezeigt, hält sich der Fahrer an die Regeln, gibt es wiederum ein "Danke". Die Daten werden aufgezeichnet und gespeichert.

"Das Thema ist immer auf der Tagesordnung", war sich gestern Oberbürgermeisterin Margret Mergen der Dringlichkeit der neuen Displays bewusst. In etlichen Bürgerfragestunden oder Gesprächen hätten sie Beschwerden aus der Bevölkerung auf den störenden Motorradlärm aufmerksam gemacht. Und damit nicht nur die Anwohner der jetzt ausgewählten Straßen in den Genuss der elektronischen Mahner kommen, haben die Displays einen entscheidenden Vorteil: Sie sind portabel und können wandern. In rund einem Jahr sollen sie an anderen Stellen aufgebaut werden, die entsprechenden Daten erfassen und für Ruhe sorgen. Bis das allerdings erst einmal auch in der Geroldsauer Straße der Fall ist, dauert es noch: Dort muss nämlich das Display wegen eines technischen Defekts schon ausgetauscht werden.

Die Displays und die damit verbundene Datenerfassung lässt sich die Stadt einiges kosten: 55 000 Euro. Davon werden 12 000 Euro als Fördermittel durch das Verkehrsministerium Baden-Württemberg getragen. Lipp verspricht sich von den Daten eine "Chance" - mit ihnen als Grundlage könne man dann auch konkret die Situationen abbilden, und nicht nur durch Annahmen und Vermutungen.