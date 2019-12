Wann, bitte, kommt der nächste Bus?

Elf von insgesamt 13 geplanten Anzeigern sind an den vier Großstationen (Bahnhof Oos, Leopoldsplatz, Augustaplatz und Schweigrother Platz) bis dato installiert, wie Stefan Güldner, Betriebsleiter der Baden-Baden Linie (BBL) in seinem Rechenschaftsbericht im Betriebsausschuss am Donnerstag erläuterte. Dass am Bahnhof Oos, wo bis dato eine analoge Anzeige weiterhalf, die neue Anlage noch fehlt, liegt an einer einfachen Problematik: Das Modell wurde in den Designfarben der Deutschen Bundesbahn (DB) geliefert, was dem erwünschten einheitlichen Design natürlich nicht entspricht. Ersatz ist laut Güldner aber auf dem Weg. Hier sollen im Übrigen neben den Busverbindungen auch die aktuellen Zugverbindungen eingeblendet werden.

Auch die Montage sei nicht immer ein Kinderspiel. So herrscht etwa am "Leo" (von Sophienstraße/Caracalla-Therme kommend) ebenfalls noch Fehlanzeige, da der neue Belag einen sensiblen Bereich darstelle. "Hier müssen wir minimalinvasiv vorgehen. Man kann da nicht einfach ein Loch buddeln und gut ist", betont Güldner. In der Regel wird für die vierkantige Halterung eine kleine Öffnung in den Boden eingelassen, Erstere schließlich unterirdisch fixiert und verschraubt. Die Ausführung muss an dieser Stelle noch mit der Abteilung Tiefbau abgestimmt werden. Datentechnisch ist das DFI an die Datendrehscheibe des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) gekoppelt, von dort wird es nach bestimmten Algorithmen eingespeist. Allerdings ist dies mit einer gewissen Zeitverzögerung bei der Umwandlung verbunden, weshalb das DFI zusätzlich noch an das sogenannte ITCS-System (rechnergestütztes und im ÖPNV standardisiertes Betriebsleitsystem) gekoppelt wird. Womit die Zeitenübertragungen "ohne Umweg und ohne Unschärfe" und damit weit genauer vonstattengehen, versichert Güldner.

Für die nötige Barrierefreiheit sorgen nicht zuletzt die auf mittlerer Höhe angebrachten, orangefarbenen Manuale mit Vorlesefunktion, die auf Druck die jeweiligen Verbindungen ansagen. Wobei hier laut Güldner noch einiges an Sprachwortschatz eingepflegt werden muss. Wer dagegen die Echtzeit-Anzeige am eigenen Handy vorzieht, kann sich etwa via QR-Code (im Fahrplanaushang) mit der digitalen Stadtkarte auf Stadtwerke-Homepage verbinden lassen und so neben der eigenen Position alle relevanten Daten für seine Fahrt abrufen - bis hin zur aktuellen Position seines jeweiligen Busses.

In diesem Zusammenhang wies Güldner auch auf das reduzierte Fahrangebot an Heiligabend ab 18 Uhr hin. Da die Nachfrage an diesem Tag naturgemäß gerade in den Außen-, sprich Randbereichen minimal sei, wolle man mit Rücksicht auf Mitarbeiter keine unnötigen Schicht-Dienste produzieren.