Neues Erscheinungsbild für südliche Ortseinfahrt

Ottersweier

Kunst in lauschigen Höfen Ottersweier (mf) - Es ist ART in Hatzenweier und die Zahl der beteiligten Höfe und Aussteller ist größer und vielfältiger denn je. Stolz eröffnete Roland Klöpfer zusammen mit Bürgermeisterstellvertreter Dieter Kohler und Ausstellern die sechste Kunst- und Handwerker-Ausstellung (Foto: mf). » Weitersagen (mf) - Es ist ART in Hatzenweier und die Zahl der beteiligten Höfe und Aussteller ist größer und vielfältiger denn je. Stolz eröffnete Roland Klöpfer zusammen mit Bürgermeisterstellvertreter Dieter Kohler und Ausstellern die sechste Kunst- und Handwerker-Ausstellung (Foto: mf). » - Mehr