Hörgenuss für guten Zweck

- "Sie haben alles richtig gemacht." Das Publikum im Weinbrennersaal des Baden-Badener Kurhauses nahm dieses charmante Lob Xenia Richters beim Benefizkonzert für die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" gerne an. Die Vorsitzende des seit 62 Jahren bestehenden Vereins dankte allen Spendern und betonte, wie wichtig es sei, die für manche Menschen belastende Advents- und Weihnachtszeit mit der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" etwas zu verschönern.

Besonders dankte sie dabei den vielen Kooperationspartnern, also den verschiedenen Institutionen im Stadtkreis, die jedes Jahr die Menschen benennen, die bedacht werden sollen. Die Philharmonie Baden-Baden spende sogar doppelt: einmal für die gute Sache, ein weiteres Mal durch den Hörgenuss beim Benefizkonzert.

Nach solchem Lob beflügelt begann das Orchester unter der Leitung Pavel Baleffs den musikalischen Nachmittag gut gelaunt mit der Ouvertüre aus der Operette "Karneval in Rom" von Johann Strauß. Erst bei den klingenden Schellen gab es einen zumindest akustischen Verweis von Karneval zu Advent, die dynamische Energie des Stücks wirkte auf jeden Fall belebend, und so konnte Conférencier Arndt Joosten mit allerlei Anekdoten über die Komponisten und ihre vielfältigen Beziehungen zu Baden-Baden das Publikum in bewährt humoristischer Weise unterhalten.

Mit der in Baden-Baden uraufgeführten Romanze für Cello von Richard Strauss folgte ein wunderschöner Ohrenschmaus, den Solo-Cellist Matthias Heinrich mit den Philharmonikern spannungsreich von dramatisch bis liebevoll interpretierte. "Romantisch eben", so der knappe Kommentar von Joosten. Endgültig in verträumte Walzerseligkeit wurde das Publikum durch Franz Lehárs "Gold und Silber"-Walzer eingehüllt, um dann durch das Zwischenspiel aus der Oper "A basso porto" von Nicola Spinelli als Kontrast in die tragische und leidenschaftliche Welt des neapolitanischen Verismo entführt zu werden.

Einen musikalisch hochinteressanten Ausblick auf die kommende Saison gab die Philharmonie mit der Berliner Klarinettistin Friederike Roth. Sie hat Werke des Hannoveraner Klarinettisten und Komponisten Egon Gabler wieder ausgegraben und wird diese mit der Philharmonie einspielen. Als Kostprobe gab sie das Konzertstück in As-Dur zum Besten, das mit seinem Wechsel von dramatisch-aufgewühlten Passagen mit idyllischen Szenen der Solo-Klarinette Lust auf das ganze Gabler-Projekt machte. Mit einem Feuerwerk aus der Feder Jacques Offenbachs entließ die Philharmonie das wohltätige Publikum in den ersten Adventssonntag. Nach einem furiosen Potpourri aus der Operette "La Périchole" breitete sich auch bei den Orchestermusikern spätestens beim Cancan aus "Orpheus in der Unterwelt" ein Lächeln aus.

Xenia Richters dankte der Philharmonie und besonders Arndt Joosten und Pavel Baleff für ihren Einsatz für die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" und bedachte zusammen mit Vorstandskollegin Simone Zink alle Musiker mit einer schönen Rose.

Die BT-Aktion dauert noch den ganzen Advent an.