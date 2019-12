Dreifache Ehrung

(pi) - Eine außergewöhnliche und genau genommen gleich dreifache Ehrung wurde Norbert Stadler im Rahmen der Königsfeier der Schützenvereinigung Waldheil Baden-Baden (siehe gesonderter Bericht) zuteil.

Zunächst wurde Norbert Stadler für 50 Jahre Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund mit dessen Urkunde und goldener Ehrennadel ausgezeichnet. Für die gleiche Zugehörigkeitsdauer in der Schützenvereinigung ehrte ihn Oberschützenmeister Oliver Allrich mit einer weiteren Urkunde und ernannte ihn außerdem als erstes Waldheil-Mitglied überhaupt zum Ehrenmitglied des Vereins.

Die Verdienste des Geehrten sprechen für sich. Insgesamt 24 Jahre, davon 18 Jahre (bis 2017) als dem Verein vorstehender Oberschützenmeister hat sich der Altstadtrat an vorderster Front um die Schützenvereinigung Waldheil wie kein Zweiter verdient gemacht. Ein großes Anliegen war es ihm, noch in seiner Amtszeit erfolgreich die Anschaffung und Einrichtung einer elektronischen Schießanlage im Waldheil-Schützenhaus in der Weststadt zu realisieren, führte sein Amtsnachfolger Oliver Allrich bei der Königsfeier unter großem Beifall der Mitglieder aus und würdigte Stadler zugleich mit der Ernennung zum Ehrenmitglied.