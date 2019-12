Fehlender Kontakt, fehlender Text

Rastatt

Hausaufgaben für Landespolitik Rastatt (hr) - Viele Hausaufgaben hat Grünen-Landtagsabgeordneter Thomas Hentschel von einem Termin zum Thema "E-Mobilität in der Bauwirtschaft" bei der Bauunternehmung Reif in Rastatt mitgenommen (Foto: hr). Der Gesetzgeber müsse einige Vorgaben überdenken.

Berlin

Der Nase vertrauen Berlin (dpa) - Ein geliebtes Spielzeug muss viel aushalten: Es wird geknuddelt, in den Mund gesteckt und herumgeschmissen. Eltern sollten daher sichergehen, dass die Puppe oder das Plüschtier wirklich unbedenklich sind (Foto: Roggenthin/Stiftung Warentest/dpa).

Baden-Baden

Eberbachhalle: Sanierung startet Baden-Baden (hol) - Die Sanierung der Schimmel- und Feuchtigkeitesschäden in der Eberbachhalle in Haueneberstein soll am 11. November beginnen. Zunächst sollen die betroffenen Bereiche bis auf Rohbau-Niveau zurückgebaut, getrocknet und die Schimmelschäden beseitigt werden (Foto: hol).