CDU: "Gebäude gammelt vor sich hin"

Baden-Baden - Die Zukunft der ehemaligen Gaststätte "Fremersberg" ist eng verknüpft mit einem durchdachten Verkehrskonzept für die Landesstraße 84a. Zu dieser Erkenntnis gelangte das Gremium des Rebland-Ortschaftsrates nach einer regen Diskussion bei seiner letzten Sitzung in diesem Jahr.



Das Thema treibt die Anwohner schon viele Jahre um. Daher hatte die CDU-Fraktion zu dieser Problematik bereits im Oktober einen Antrag gestellt, um langfristig die Verkehrssicherheit in diesem Abschnitt zu erhöhen sowie eine Aufwertung des Varnhalter Ortsbildes zu erreichen. Die CDU möchte das Gebäude abreißen lassen oder wenigstens einen Teilabriss erreichen.

Entsprechend groß war das Interesse seitens der Bürger. Gleich zu Beginn der Sitzung meldete sich in der "Bürgerfragestunde" ein Anwohner zu Wort. Er äußerte seine Sorgen, dass Kinder durch die "unübersichtlichen Verhältnisse" und wegen des zu schnell gefahrenen Tempos "unter die Räder" kommen könnten. Zum alten Gaststättengebäude meinte er: "Wenn ich mir abends die Zähne putze, kann ich durch das Fenster dort die Spinnweben wachsen sehen."

Ortsvorsteher Ulrich Hildner versuchte die Gemengelage thematisch zu ordnen und informierte über die bereits vorliegenden Stellungnahmen der Stadt zu dem CDU-Antrag. Demnach sind verschiedene Behörden tangiert: Straßenve rkehrsbehörde, Tiefbauamt, Baurechtsbehörde und Denkmalamt. Zunächst gab er zu bedenken: "Über einen Abriss brauchen wir nicht reden. Denn das Gebäude gehört uns nicht." Ein Gespräch mit dem Eigentümer sowie Bürgermeister Alexander Uhlig stehe immer noch aus, um zu eruieren, was der Eigentümer überhaupt vorhabe.

In diesem Zusammenhang sei die Stadt gefordert, sich endlich zu äußern, ob sie weiterhin auf eine kurörtliche Nutzung für das Gebäude bestehe oder ob eine Wohnraumnutzung möglich sei, meinte Klaus Bloedt-Werner (CDU). Er sprach von einem Sondernutzungsgebiet, das vor Jahrzehnten einmal ausgewiesen worden wäre. Bloedt-Werner mahnte zur Einigkeit des Gremiums bei diesem Problem. Zuvor unterstrich CDU-Fraktionssprecher Hermann Winterhalter den Antrag: "Der Ortseingang missfällt uns. Das Gebäude gammelt vor sich hin."

Micheal Velten (Grüne) warnte vor unüberlegtem Handeln. Es mache keinen Sinn, das Gebäude voreilig abzureisen. "Wir haben dann eine große Sicht und dann wird erst recht gerast." Momentan bremse die Engstelle den Verkehr aus. Weiter regte er an, die Reduzierung auf Tempo 30 früher auf diesem von Baden-Baden kommenden Straßenabschnitt in Höhe der Ausfahrt "Haus Röderswald" auszuweisen. Harry Hasel (FWG) ermunterte seine Ratskollegen, sich Gedanken über einen Gesamtverkehrsplan für das Rebland zu machen. "Warum müssen wir uns immer von anderen sagen lassen, was in welchem Straßenabschnitt gut für uns ist und was nicht geht? Wir können doch selbst sagen, was wir wo wollen. Wir können uns doch einen Verkehrsplan leisten."

Zuspruch bekam er von Ortsvorsteher Hildner: "Man kann nachdrücklich ein Verkehrskonzept fordern." Hinsichtlich der Grabenstraße, die als Verlängerung der L84a dient, müsse man wirklich darüber nachdenken, dass Tempo 30 Sinn mache. Er teilte mit, dass für Januar eine "Verkehrsschau" geplant sei.