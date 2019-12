"Ich hoffe, dass das Kasperletheater nicht ausstirbt"

Baden-Baden - Es ist schwer was los in Antarktien. Die böse Eiskönigin hat der Wetterfee den gesamten Schnee geklaut und das kurz vor Weihnachten. Ein klarer Fall für Kasper und Seppel. Wie die beiden die Eiskönigin überlisten, erzählt eine von insgesamt vierzehn Puppentheaterstücken, die Laienpuppenspieler Horst Basting jetzt in seinem Buch "Weihnachten in Gefahr" veröffentlicht hat.

Es ist sein Erstlingswerk und zugleich eine Herzensangelegenheit von ihm. "Ich hoffe, dass auch im Zeitalter digitaler Medien das Kasperletheater nicht ausstirbt. Mein Buch soll dazu ein Beitrag sein, denn die Stücke können innerhalb von je 25 Minuten gut nachgespielt werden", erklärt Basting.

In seinen Theaterstücken haben Kasper und Seppel alle Hände voll zu tun, um Unheil abzuwenden: Denn sie müssen nicht nur die böse Eiskönigin überlisten, sondern auch Weihnachten nach China bringen oder den doppelten Weihnachtsmann entlarven, der die Großmutter ausrauben will. Die Sammlung enthält ebenso Stücke, die zu jeder Jahreszeit gespielt werden können: Dann müssen die beiden den Prinzen retten, der von der Hexe verzaubert wurde, oder das Buchstaben-Monster zur Strecke bringen. "Aber die Kinder dürfen Kasper und Seppel immer helfen", erklärt der Autor mit einem Augenzwinkern.

Horst Basting studierte Romanistik und Geschichte und begann 1989 als Redakteur beim Südwestrundfunk in Baden-Baden, wo er inzwischen als stellvertretender Personalratsvorsitzender tätig ist.

Zum ersten Puppentheaterspiel animierte ihn 2001 sein damals dreijähriger Sohn Nilson. Papa Horst hatte zwei Handpuppen, eine Hexe und einen Kerl namens Rudolf. "Es wurde eine feste Institution, mittels dieser beiden Puppen Geschichten aus dem Stegreif zu erzählen." Das Faszinierende für Basting war, dass sein Sohn ihn gar nicht mehr wahrnahm, sondern sich nur noch direkt mit den Puppen unterhielt. "Das ging etwa bis zu seinem fünften Lebensjahr so." Danach spielte Nilson selbst mit, und solange er Kindergeburtstag feierte, waren die von ihm und seinem Vater aufgeführten Puppentheaterstücke die Highlights für die Gäste. Folglich dachte sich Horst Basting regelmäßig etwas Neues aus.

Irgendwann schlug er seinem Arbeitgeber für die jährliche SWR-Kinderweihnacht als einen der Programmpunkte das Puppentheater vor. Die Idee wurde begeistert aufgenommen und 2004 zum ersten Mal in die Realität umgesetzt. Das Handpuppenstück von Horst Basting und zwei Arbeitskollegen mit insgesamt sechs bis acht Puppen hatte einen so durchschlagenden Erfolg, dass es ein fester Bestandteil des weihnachtlichen Kinderprogramms wurde und in diesem Jahr zum 15. Mal stattfindet.

Als sich im Laufe der Jahre rund sechzehn Puppentheaterstücke in losen Blättern angesammelt hatten, erwachte in dem Verfasser das Bedürfnis nach "Ordnung". So entstand das Buch "Weihnachten in Gefahr", geschmückt und bereichert mit liebevollen Illustrationen von Kollegin Janina Fox aus dem Malsaal und szenischen Fotos aus den Stücken. Tatsächlich liegt Horst Basting das Puppentheater sehr am Herzen. Es fasziniert ihn immer wieder aufs Neue, wie die Kinder darauf reagieren. "Bevor es losgeht, sind sie ziemlich laut und unruhig, und kaum beginnt das Stück, wird es mucksmäuschenstill und alle sind mit hochroten Wangen dabei."

Einmal hätten sie vor lauter Aufregung fast die Bühne gestürmt. Inzwischen wird mit rund zwölf Puppen gespielt, alle handgemacht als Projekt von Auszubildenden beim SWR.

Seit 2012 spielen Basting und seine Kollegen auch am Familientag des Unimog-Museums in Gaggenau (nächster Termin: 19. Januar 2020).

Wenn man dort einmal erlebt hat, wie begeistert Jung und Alt zuschauen, braucht man sich um den Fortbestand des Puppentheaters keine Sorgen zu machen.

"Weihnachten in Gefahr", von Horst Basting, Illustrationen von Janina Fox, Aquensis Verlag, ISBN 978-3-95457-210-3.