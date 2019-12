Beste Noten nach strengem Glühwein-Test

Baden-Baden - Sie freute sich wie ein Kind, das gerade dem Weihnachtsmann begegnet ist: Natalie Lumpp, Deutschlands bekannteste Wein-Sommelière, war hellauf begeistert vom Ergebnis ihres diesjährigen Glühwein-Tests auf dem Christkindelsmarkt in Baden-Baden. "So gut waren sie noch nie", schwärmte die Weinexpertin.



Um es gleich vorwegzunehmen: Auch wenn wieder drei erste Plätze vergeben wurden, zeichneten sich alle 27 Stände mit sortenreinem Glühwein dadurch aus, dass sie ausschließlich Winzerweine verwenden. "Ich kenne keinen vergleichbaren Markt mit so guten Glühweinen", betonte Lumpp. Es gebe allerdings auch keinen Markt in der Region, der so einen Test durchführen würde - und das sei schon ein Ansporn.

Die Weinfachfrau ist das sprichwörtliche Zünglein an der Waage, seit dieser Test vor etwa sechs Jahren von dem Veranstalter, der Christkindelsmarkt GbR, ins Leben gerufen wurde. Diese wiederum wurde vor etwa 17 Jahren von der Baden-Baden Kur und Tourismus GmbH und der Baden-Baden Events GmbH gegründet, um gemeinsam den Christkindelsmarkt zu veranstalten und zu vermarkten.

"Der Glühweintest war eine der besten Ideen überhaupt", betonte Jörg Grütz, Projektleiter des Marktes. Diese Überprüfung wurde eingeführt, um die Gastronomen zu motivieren, die Qualität ihres Glühweins zu verbessern. Aktuell ist die Rechnung voll aufgegangen. "Wir hatten 2018 noch zwei fehlerhafte Glühweine, dieses Mal überhaupt nicht", erklärte Natalie Lumpp. Die diesjährigen Produkte seien durchweg sehr geschmackvoll, meist mit frisch gewürfelten Zitrusfrüchten, ausbalanciert, mit einer gewissen Eleganz und herrlichen Gewürzen wie Zimt und Nelken.

Da sei es schon eine Qual der Wahl der besten Glühweine gewesen, doch letztendlich sind die Würfel doch gefallen. Auf den ersten Platz kam der Stand von "Imbiss Stich" (Nr. 7), der in den vergangenen Jahren schon immer zwischen Platz vier und sechs gelandet war. Jetzt hat er es geschafft, mit seinem Glühwein aus einem Affentaler Spätburgunder mit frischer Orangen-Note den ersten Platz zu erobern.

Lumpp: Jeder Glühwein zu empfehlen

Die Mitarbeiter von Edmund Stich waren völlig aus dem Häuschen, als ihnen der Engel in Form von Nora Waggershauser, Geschäftsführerin der Kur und Tourismus GmbH, die frohe Botschaft verkündete und die begehrte Auszeichnungsplakette überreichte. Der zweite Platz ging an Eva Krapp aus der Pfalz (Stand Nr. 18) mit einem Rebensaft vom Weingut Grauer aus Bad Dürkheim. Auch sie durfte in den vergangenen Jahren schon zweimal auf dem Treppchen stehen.

Über den dritten Platz konnte sich Jürgen Seyfert (Stand Nr. 31) mit seiner heißen Hexenglut vom Winzerkeller Hex vom Dasenstein freuen. Dieser Glühwein zeichnet sich durch viele ätherische Öle aus, die zwar mächtig sind, aber so gut, dass man spätestens nach drei Bechern auf dem Besen nach Hause reiten könne, witzelte Natalie Lumpp.

"In diesem Jahr sind wir ganz besonders stolz auf die Gastronomen unseres Marktes", resümierte Nora Waggershauser. "Und ich kann trotz der ersten drei Plätze guten Gewissens jeden anderen Glühwein auf dem Christkindelsmarkt empfehlen", bekräftigte Nathalie Lumpp.